Codi Miller-McIntyre n’en finit plus de faire parler de lui. À l’issue de sa meilleure saison en EuroLeague et de deux années marquantes sous le maillot de l’Étoile Rouge de Belgrade, le meneur américano-hongrois attise les convoitises au moment d’entrer sur le marché des transferts. L’Olympiakos, premier de la saison régulière, aurait fait de lui sa grande priorité et lui aurait soumis une proposition contractuelle de trois ans, d’une valeur totale de plus de 7 000 000 €, selon les médias grecs et serbes. Une recrue qui mettrait en danger l’avenir de Frank Ntilikina. Cody Miller-Mclntyre set to sign a 3-year deal with Olympiacos with a total salary up to 7 million😮 First told: @meridiansportrs #euroleague #basketball #olympiacosbc #kkcz #paobc pic.twitter.com/gNe3DGCMuq — Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) April 23, 2026

Une offre de poids pour le meilleur passeur d’EuroLeague

Selon le média grec Sport24, la proposition de l’Olympiacos porte sur une structure 2+1 ans : 2,5 millions d’euros par an pour les deux premières saisons, et près de 3 millions d’euros pour l’option de la troisième année. Le média serbe Meridian Sport, citant le même rapport, avance un montant global de l’ordre de 7 millions d’euros sur les trois années. Le club grec espère boucler le dossier avant que Codi Miller-McIntyre n’entre officiellement sur le marché, afin d’éviter une surenchère. Leader de l’EuroLeague aux passes décisives par match cette saison, le meneur de l’Étoile Rouge était dans le viseur de l’Olympiacos depuis déjà plusieurs semaines, et les négociations seraient désormais à un stade très avancé.

Un passage éclair en France, deux saisons décisives à Belgrade

Avant de s’imposer parmi les meilleurs meneurs d’Europe, Codi Miller-McIntyre a fait un bref passage en France. Durant la saison 2020-21, il avait rejoint la JL Bourg en qualité de pigiste médical de Zack Wright, ne disputant que 13 rencontres,(10,9 points à 44%, 3,2 rebonds et 4,4 passes décisives), avant de se fracturer un pied.. Un épisode anecdotique dans une carrière qui a depuis pris une toute autre dimension, laissant une impression mitigée, celle d’un joueur bourré de talent mais irrégulier, meneur ultra-athlétique mais pas vraiment meneur dans le sens propre du terme. À tel point qu’il avait été tancé publiquement par Savo Vucevic à l’issue d’une défaite contre Limoges. Lors de sa première saison en EuroLeague avec le Baskonia, Codi Miller-McIntyre avait déjà marqué les esprits en établissant le record de passes décisives sur un match, avec 20 offrandes distribuées face à l’ASVEL en février 2024. Cette saison, il a encore renforcé son statut de passeur d’élite en égalant Nick Calathes au classement des meilleures saisons de l’histoire, avec 286 passes décisives au total, un record qu’ils co-détiennent désormais.

Arrivé à l’Étoile Rouge de Belgrade à l’été 2023, le meneur a confirmé tous les espoirs placés en lui en s’imposant comme le patron de son équipe. Deux saisons individuelles de haut vol, mais une amertume collective persistante : pour la deuxième année consécutive, « CMM » échoue aux portes des playoffs, éliminé au stade des play-in. Cette saison, il tourne à 12,6 points et 7,4 passes décisives pour une évaluation de 15,5 en 39 matchs. PROFIL JOUEUR Codi MILLER-MCINTYRE Poste(s): Arrière Taille: 191 cm Âge: 31 ans (01/06/1994) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroLeague PTS 12,6 #43 REB 4,5 #31 PD 7,4 #1

Ntilikina, une situation à surveiller

L’intérêt de l’Olympiacos pour Codi Miller-McIntyre ne va pas sans soulever des questions sur la composition future de l’effectif grec au poste de meneur. Frank Ntilikina (1,93 m, 27 ans), arrivé au Pirée à l’automne 2025 sur un contrat de deux ans en provenance du Partizan Belgrade, dispose encore d’une année de contrat. Selon des sources citées par les médias locaux, Thomas Walkup et Miller-McIntyre en cas de signature seraient appelés à se partager le temps de jeu au poste de meneur, ce qui réduirait mécaniquement la place du Français dans la rotation. L’avenir de Cory Joseph et Keenan Evans au club serait également incertain. Ntilikina, tourne à 4,7 points, 1 passe décisive et 1,7 rebond en 24 matchs d’EuroLeague montre pourtant de belles choses en championnat domestique grec. Son avenir à l’Olympiacos devrait se clarifier dans les prochaines semaines.