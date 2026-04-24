Derrick White vient d’ajouter une nouvelle distinction à son palmarès déjà bien fourni. L’arrière des Celtics a été désigné lauréat du NBA Sportsmanship Award pour la saison 2025-2026, une récompense qui honore le joueur « qui représente le mieux les idéaux du sport sur le terrain ».

Cette victoire fait des Celtics la première franchise depuis les Charlotte Hornets de Kemba Walker (2016-2017 et 2017-2018) à placer deux joueurs consécutifs sur la plus haute marche de ce podium particulier. L’an dernier, c’était Jrue Holiday, alors encore sous le maillot vert et blanc, qui avait décroché le trophée Joe Dumars.

The 2025-26 NBA Sportsmanship Award winner is… Derrick White! White receives the Joe Dumars Trophy for the annual honor that recognizes the player who best represents the ideals of sportsmanship on the court. pic.twitter.com/H8xFd2WyoP — NBA (@NBA) April 23, 2026

Un vote serré qui récompense la régularité de White

Le processus de sélection s’est avéré particulièrement disputé cette année. Bien que White ait remporté le titre avec 2 826 points au total, T.J. McConnell des Pacers avait en réalité obtenu plus de votes de première place (83 contre 77). L’arrière des Celtics a fait la différence grâce à sa régularité dans le classement, récoltant de loin le plus de votes de seconde place (113) et figurant dans le top 3 de 262 bulletins, contre 217 pour McConnell.

Les autres finalistes étaient Harrison Barnes (Spurs), Al Horford (Warriors), Bam Adebayo (Heat) et Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), ce dernier étant le seul finaliste reconduit par rapport à la saison précédente.

L’ancien des Spurs rejoint ainsi une liste prestigieuse qui compte notamment Joe Dumars (premier lauréat en 1995-1996), Grant Hill, Jason Kidd, Mike Conley et Kemba Walker parmi les anciens récipiendaires. Cette distinction vient couronner une saison où l’arrière de 30 ans a établi des records personnels avec 16,5 points, 5,4 passes décisives, 1,3 contre et 1,1 interception par match, contribuant au maintien des Celtics à la deuxième place de la Conférence Est malgré l’absence prolongée de Jayson Tatum.