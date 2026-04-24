Il a reçu une standing ovation bien méritée par le public du Target Center après sa sortie du parquet en fin de match. Déjà impressionnant lors des deux premiers matchs à Denver, Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) est tout simplement l’homme du match de ce Game 3, le premier à Minnesota.

Les Timberwolves éteignent les Nuggets

Homme du match, d’abord et avant tout parce que son équipe l’a emporté avec brio 113-96, et prend l’avantage 2-1 dans une série où elle n’est pourtant pas favorite. Homme du match, surtout grâce à sa défense sensationnelle en un-contre-un contre le triple-MVP Nikola Jokic, qui réalise l’un de ses pires matchs de playoffs en carrière. Et homme du match, parce qu’il a été le patron de la défense des Timberwolves, qui ont maintenu les Nuggets à des chiffres historiquement bas.

34,1% aux tirs : c’est la pire performance de la saison 2025/26 des Nuggets au niveau de l’adresse, 82 matchs et playoffs compris. Certes handicapés par les absences de leur stabilisateur Aaron Gordon et de leur star montante Peyton Watson, les joueurs du Colorado ont été étouffés. Surtout avec un premier quart-temps à seulement 11 points qui a donné le ton : jamais dans leur histoire les Timberwolves n’avaient limité des adversaires à un tel total dans un premier quart-temps de playoffs. Les joueurs de Chris Finch étaient déchaînés en défense, poussés par leurs fans tous vêtus de t-shirts noirs pour cette première à domicile.

Nah bro look at this Timberwolves defense pic.twitter.com/Q2zd1eQNET — Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) April 24, 2026

Duel en haute attitude

Au cœur de cette démonstration défensive, un duel : celui entre Nikola Jokic et Rudy Gobert. Une fois n’est pas coutume, comme lors des deux premiers matchs mais aussi lors des séries précédentes en 2022 et 2023, le pivot serbe a grandement souffert face à son homologue français. Mais ce n’était jamais arrivé à ce niveau.

Finaliste du MVP cette saison, Jokic a marqué 27 points, mais à… 7/26 aux tirs (dont 2/10 à 3-points), avec 15 rebonds, mais seulement 3 passes décisives et 4 turnovers en 35 minutes. Son plus/minus de -21 est le pire du match. Tous ses tirs étaient compliqués, ses choix mauvais, son influence sur le jeu négative.

Il a tout simplement été éteint par Gobert, qui est envoyé en mission défensive sur lui depuis le début de la série, sans quasiment aucune aide. Le quadruple DPOY l’a contré trois fois, et a contesté la plupart de ses tirs, même si Julius Randle et Naz Reid l’ont aussi relayé par séquences.

Rudy Gobert’s defense vs. Jokic is elite. 🔒 pic.twitter.com/0980d5zjMa — Hoop Central (@TheHoopCentral) April 24, 2026

« C’est le meilleur attaquant que je n’ai jamais défendu dans toute ma carrière. J’essaye d’apprécier le challenge, de le faire travailler autant que possible. Mais c’est aussi un effort collectif… J’essaye de me battre, de le faire mériter tout ce qu’il obtient » a déclaré Gobert en conférence de presse d’après-match, avec humilité.

En plus de cet effort défensif, il a aussi régalé avec des gestes offensifs rares de sa part, comme ces bras roulés après un joli jeu de pied, ou ces passes bien senties sur short-roll. Si sa ligne statistique est bonne mais pas exceptionnelle (10 points, 12 rebonds, 3 passes décisives, 3 contres en 36 minutes, pour +18 de plus/minus), ce match est sûrement l’un de ses tous meilleurs en carrière. Il était dans la zone, et cela s’est senti dès l’entame de match.

RUDY GOBERT LOCKS UP NIKOLA JOKIC ELITE DEFENSE 🔒🔒🔒 pic.twitter.com/FGB8KRev9n — Hoop Central (@TheHoopCentral) April 24, 2026

Au-delà de sa performance, tous les Timberwolves ont répondu présent. L’effort collectif et la hargne montrée des deux côtés du terrain ont comblé les fans. Du côté individuel, Jaden McDaniels a assumé ses propos après le Game 2 dans lesquels il se moquait des capacités défensives des Nuggets (20 points, 10 rebonds et un poster ce soir), la recrue Ayo Dosumnu a marqué 25 points précieux en sortie de banc, et Anthony Edwards était plus en retrait (17 points), visiblement gêné par une blessure qui l’a poussé à finir le match dans les vestiaires.

La rencontre était pliée en trois quart-temps. Les deux équipes vont maintenant se préparer pour un Game 4 toujours à Minnesota, dans cette série qui a tout d’un vrai combat.