La NBA a infligé une amende de 35 000$ à Devin Booker jeudi, après que la star des Phoenix Suns ait ouvertement critiqué l’arbitrage lors de la défaite des siens 120-107 face au Thunder mercredi. L’arrière avait notamment visé directement l’arbitre James Williams, une sortie rare qui lui coûte cher.

« En 11 ans, je n’ai jamais appelé un arbitre par son nom, mais James [Williams] était terrible ce soir de bout en bout. C’est mauvais pour le sport, mauvais pour l’intégrité du sport. Les gens vont commencer à voir ça comme la WWE s’ils ne sont pas tenus responsables », avait déclaré Booker après la rencontre qui a donné une avance de 2-0 au Thunder dans la série.

Une faute technique controversée finalement annulée

Malgré l’amende, la ligue a également annoncé l’annulation de la faute technique infligée à Booker au troisième quart-temps, la jugeant « incorrectement évaluée ». Cette décision était particulièrement frustrante pour le joueur des Suns, qui affirmait n’avoir jamais reçu d’explication sur cette sanction.

La faute technique avait été sifflée par l’arbitre J.B. DeRosa après que Booker, bousculé par Williams près de la ligne de touche, ait tenté de sauver le ballon en le lançant derrière lui. Le ballon avait touché J-Will, entraînant la faute technique. Booker avait également accusé Alex Caruso d’avoir influencé la décision arbitrale : « J’ai entendu Caruso leur dire de mettre la technique et il [l’arbitre] l’a fait. »

Dans un communiqué, la NBA a précisé : « Suite à une enquête incluant plusieurs entretiens et une révision vidéo, la ligue n’a trouvé aucune base à toute allégation de parti pris ou d’inconduite de la part des arbitres officiels. »

Le propriétaire des Suns, Mat Ishbia, a soutenu son joueur vedette, déclarant être « 100% derrière » Booker dans cette affaire. « Si les arbitres exigent le respect des joueurs – comme ils le devraient – alors les joueurs devraient exiger le respect des arbitres », a écrit Ishbia sur X, ajoutant que « la ligue doit être beaucoup plus agressive sur ce genre de choses. »

Dillon Brooks avait également critiqué l’arbitrage, qualifiant Shai Gilgeous-Alexander de « fragile » et dénonçant les « chutes, simulations et gesticulations » tolérées en playoffs. Sa faute technique du troisième quart-temps a également été annulée jeudi. Avec cette série désormais menée 2-0 par Oklahoma City, les Suns devront rapidement redresser la barre pour espérer poursuivre leur parcours en playoffs.