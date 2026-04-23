Devin Booker n’a pas mâché ses mots après la défaite des Phoenix Suns face au Thunder d’Oklahoma City mercredi soir. L’arrière All-Star a vivement critiqué l’arbitrage NBA, pointant du doigt particulièrement la performance de l’arbitre James Williams lors de ce Game 2 des playoffs.

Des critiques sans précédent contre James Williams

« C’est définitivement quelque chose qui doit être examiné. J’ai entendu Alex Caruso leur dire de me mettre une technique, et il a fini par le faire. En 11 ans de carrière, je n’ai jamais critiqué un arbitre nommément, mais James [Williams] a été terrible ce soir, de bout en bout », a déclaré Booker en conférence de presse.

La star des Suns est allée encore plus loin dans ses critiques : « C’est mauvais pour le sport, mauvais pour l’intégrité du sport. Les gens vont commencer à voir ça comme la WWE s’ils ne sont pas tenus responsables. »

L’une des décisions arbitrales qui a particulièrement irrité Booker s’est produite au troisième quart-temps. Alors qu’il tentait de sauver un ballon en sortie de terrain, il s’est fait pousser par Jaylin Williams et l’arbitre a d’abord siflé une faute en faveur de Phoenix. Mais après discussion entre les officiels, c’est finalement Booker qui s’est vu infliger la faute, laissant perplexes les joueurs des Suns et même les commentateurs ESPN Dave Pasch et Doris Burke.

Devin Booker receives a technical foul trying to save the ball from going out of bounds. 😳🤔 (h/t @ridiculouscage) pic.twitter.com/4xnQpT8qWX — Hoop Central (@TheHoopCentral) April 23, 2026

Une soirée compliquée pour les Suns

Malgré cette polémique arbitrale, Booker a terminé la rencontre avec 22 points à 7/14 aux tirs, 7 rebonds et 4 passes décisives. Cependant, l’arrière a également commis 6 des 22 pertes de balle de son équipe, contribuant aux difficultés offensives de Phoenix.

L’entraîneur Jordan Ott a également exprimé sa frustration, déclarant en conférence de presse qu’il n’avait reçu aucune explication concernant la technique infligée à son joueur star.

Les Suns, désormais menés 2-0 dans cette série de premier tour des playoffs, devront réagir samedi lors du Game 3 au Mortgage Matchup Center de Phoenix. Le coup d’envoi est prévu ce samedi, dans une rencontre cruciale pour les espoirs arizoniens.