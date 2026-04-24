Champagne Basket joue gros ce vendredi 24 avril (20 heures) sur le parquet de Hyères-Toulon. Dixième d’ÉLITE 2 avec 18 victoires pour 16 défaites, le Champagne Basket se rend chez un concurrent direct, douzième avec un bilan équilibré de 17 victoires pour 17 défaites. À quatre journées de la fin de la saison régulière, ce rendez-vous peut peser lourd dans la course au top 10, synonyme de play-in.

Un HTV très solide à domicile

Déjà battu de justesse à l’aller à Coubertin (81-80), Hyères-Toulon aura cette fois l’avantage du terrain. Et ce n’est pas un détail : les Varois affichent un solide bilan de 12 victoires pour 5 défaites à domicile. Malgré une dynamique récente négative, leur dernier succès contre Quimper peut servir de relance au meilleur moment.

Le HTV s’appuie aussi sur des arguments offensifs très sérieux. Avec 84,9 points marqués par match, il possède la troisième attaque du championnat. Surtout, Hyères-Toulon est l’équipe la plus adroite d’ÉLITE 2 à 3-points, avec 38,6 % de réussite.

John Roberson, danger numéro un

Pour Vincent Dumestre, le Champagne Basket devra avant tout répondre dans l’intensité et la concentration.

« Il faudra faire un match plein. Un match d’intensité, de combat. Si ces ingrédients ne sont pas là, il n’y a pas de sujet derrière », prévient le coach marnais dans l’Union.

Le technicien champenois sait notamment que l’influence de John Roberson sera l’un des grands enjeux de la soirée. Le meneur américain affiche 49,7 % à 3-points et 93,7 % aux lancers francs.

« Il faudra être justes dans nos prises de décisions, en termes d’adresse aussi… Bref, que l’on réponde dans tous les secteurs à notre niveau maximum, face à une équipe dirigée de main de maître par John Roberson », poursuit le futur coach de la JDA Dijon.

Châlons-Reims veut garder la main

Alternant blocs de victoires et de défaites, Châlons-Reims reste dans une position intéressante avant de défier les Varois. Les Champenois ont les cartes en main et peuvent encore espérer prolonger leur saison au-delà de la 34e journée, mais ils savent que chaque match pèsera très lourd.

« Chaque match va être déterminant pour savoir à quelle place l’on va finir en fin de saison. Les deux équipes sont dans la course, et c’est un match capital, mais comme les trois autres qui vont suivre le seront », rappelle Vincent Dumestre.

Dans cette ÉLITE 2 toujours aussi serrée, le Champagne Basket devra donc mêler pragmatisme, adresse et maîtrise du money-time. Car à Hyères-Toulon, le moindre passage à vide pourrait coûter cher.