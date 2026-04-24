Mike James (1,85 m, 35 ans) et Monaco vivent peut-être leurs derniers grands frissons communs. Alors que la Roca Team reçoit le FC Barcelone ce vendredi soir en play-in d’EuroLeague, avec un billet pour les playoffs face à l’Olympiakos en jeu, le meilleur marqueur de l’histoire de la compétition a clairement laissé entendre que son avenir ne s’écrivait plus en Principauté.

« Non » : Mike James ne se voit pas rester à Monaco

Interrogé par L’Équipe sur une éventuelle présence à Monaco la saison prochaine, Mike James a répondu sans détour :

« Non. Il se dit aussi qu’Elvis est toujours vivant (rires). Ce n’est pas vrai pour autant. Je suis agent libre. Je n’ai signé nulle part, ni discuté avec qui que ce soit. Je ne pense qu’à finir la saison. »

Arrivé en 2021, le natif de Portland a accompagné le changement de dimension de l’AS Monaco, jusqu’à deux Final Four d’EuroLeague, une finale européenne en 2025 et un statut de MVP de la compétition en 2024. Mais à bientôt 36 ans, il court toujours après son premier titre continental.

Une saison folle, entre crise et titres possibles

Cette confirmation d’une annoncée effectuée au cours d’une folle nuit sur X intervient au cœur d’un exercice complètement atypique. Monaco a déjà remporté la Supercoupe puis la Leaders Cup, reste leader de Betclic ELITE et disputera samedi la finale de la Coupe de France contre Le Mans, moins de 24 heures après son match couperet européen contre Barcelone.

En coulisses, la saison a pourtant été marquée par les difficultés financières du club, les retards de paiement, les tensions internes, le départ de Vassilis Spanoulis et une interdiction de recrutement. « Cela ferait un bon film pour Netflix, si on gagne tout à la fin », a résumé Mike James dans le quotidien sportif.

Un dernier match européen avec Monaco ?

Le meneur reconnaît même avoir envisagé un départ lorsque la situation était la plus tendue. « Je pense que tout le monde l’a envisagé. Chacun a dû se demander à un moment : qu’est-ce qu’on fabrique ? Je reste ou je m’en vais ? »

Ce vendredi soir, Monaco joue donc gros. En cas de défaite contre le Barça, Mike James pourrait disputer son dernier match européen sous le maillot de la Roca Team. En cas de victoire, son histoire monégasque s’offrirait un nouveau chapitre face à l’Olympiakos d’Evan Fournier.