Les Knicks tentés par un trade de Karl-Anthony Towns à l'intersaison ?

Selon plusieurs sources NBA cités par ESPN, les Knicks pourraient être amenée à reconsidérer leurs plans concernant Karl-Anthony Towns (2,13 m, 30 ans) en cas de désillusion en playoffs. Dans une conférence est dominée notamment par les Celtics et les Pistons, KAT apparaît comme une pièce centrale… mais aussi comme un potentiel fusible.

Un dirigeant de franchise resté anonyme résume assez bien le dilemme : le talent de l’ancien All-Star ne fait aucun doute, mais son irrégularité chronique constitue un vrai problème pour les vainqueurs de la NBA Cup 2025. A son meilleur niveau, New York apparait en mesure de rivaliser avec n’importe qui. Mais son inconstance, notamment défensive, pose problème. Bien plus que ses qualités offensives, son impact dans la raquette et son intensité sont pointés du doigt.

Dans ce contexte, un échec prématuré en post season pourrait avoir des conséquences directes sur l’avenir du rookie de l’année 2016 à Gotham City. Plusieurs cadres semblent relativement protégés, à commencer par Jalen Brunson, leader offensif de l’équipe, ou encore Mikal Bridges, dont l’arrivée a coûté particulièrement cher en choix de draft. KAT, lui, pourrait se retrouver en première ligne des critiques en raison de son statut et de son CV.

Son contrat, qui prévoit un salaire de plus de 57 millions de dollars la saison prochaine, en fait par ailleurs une pièce intéressante dans d’éventuels montages financiers. Et un nom revient avec insistance en toile de fond : Giannis Antetokounmpo. Si la situation des Bucks venait à évoluer, New York pourrait tenter sa chance, avec le natif du New Jersey comme principale monnaie d’échange. quand bien même il apparaît difficile d’imaginer Milwaukee entamer sa reconstruction autour d’un joueur de bientôt 31 ans.

PROFIL JOUEUR Karl-Anthony TOWNS Poste(s): Pivot Taille: 213 cm Âge: 30 ans (15/11/1995) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 20 #46 REB 11,8 #2 PD 3 #132

Peu active sur le marché des transferts ces deux dernières années, la franchise souhaite d’abord, avant toute prise de décision susceptible de remodeler son visage, observer le rendement de son quatuor Brunson – Bridges – Towns – OG Anunoby en post season. Avec l’espoir de voir ses cadres se hisser, 26 ans après leur dernière apparition à ce stade de la compétition, en finale NBA.

Mais la patience a ses limites dans la grande ligue. Et si le collectif ne répond pas présent dans les prochaines semaines, Karl-Anthony Towns pourrait bien, en dépit de son immense talent et de ses 6 sélections au All-Star Game, devenir la variable d’ajustement des Knicks cet été.