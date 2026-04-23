Après une seule petite saison à Trento, Massimo Cancellieri (52 ans) va quitter Trento. Dans un communiqué, le club italien a annoncé la fin de la collaboration avec son entraîneur à l’issue de l’exercice en cours. « L’entraîneur Cancellieri nous a annoncé en février son intention de quitter le club à la fin de la saison », a déclaré Andrea Nardelli, le directeur générale de Trento.

Un bon bilan européen au détriment du championnat domestique

Après une quatrième place l’an passé, Trente connaît une saison plus difficile en Lega Basket. Le club pointe à la dixième position à trois journées de la fin, mais reste dans la course aux playoffs dans un finish à trois équipes. En EuroCup, Trento a frôlé un immense coup, ayant un tir ouvert pour remporter son quart de finale chez le Besiktas Istanbul (77-76).