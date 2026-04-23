Massimo Cancellieri futur entraîneur d’un joueur français en Turquie ?
Massimo Cancellieri bientôt à Bursa ?
Après une seule petite saison à Trento, Massimo Cancellieri (52 ans) va quitter Trento. Dans un communiqué, le club italien a annoncé la fin de la collaboration avec son entraîneur à l’issue de l’exercice en cours. « L’entraîneur Cancellieri nous a annoncé en février son intention de quitter le club à la fin de la saison », a déclaré Andrea Nardelli, le directeur générale de Trento.
Un bon bilan européen au détriment du championnat domestique
Après une quatrième place l’an passé, Trente connaît une saison plus difficile en Lega Basket. Le club pointe à la dixième position à trois journées de la fin, mais reste dans la course aux playoffs dans un finish à trois équipes. En EuroCup, Trento a frôlé un immense coup, ayant un tir ouvert pour remporter son quart de finale chez le Besiktas Istanbul (77-76).
Massimo Cancellieri n’a pas attendu pour préparer la suite. Selon le média Backdoor, le coach italien serait en passe de signer un contrat de deux ans avec le Tofas Bursa, un club de BSL. Les deux parties seraient pratiquement tombées d’accord. Une nouvelle expérience à l’étranger qui serait la quatrième après ses passages à Limoges, Strasbourg puis au PAOK Salonique. Ce serait aussi son quatrième club en quatre ans.
Hugo Besson sous ses ordres ?
À Bursa, Massimo Cancellieri pourrait diriger Hugo Besson. S’il a annoncé son désir de viser l’EuroLeague, l’arrière varois est toujours sous contrat avec le Tofas et pourrait donc toujours être sur place à la rentrée.
Tofas traverse une saison plus difficile que l’an dernier, lorsque le club avait terminé quatrième. Aujourd’hui, le club pointe à la neuvième place, à cinq victoires de Galatasaray (8e), donc hors des places qualificatives pour les playoffs.
Commentaires