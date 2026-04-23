Keldon Johnson a été officiellement nommé Sixième Homme de l’Année NBA pour la saison 2025-2026, récompensant ainsi son sacrifice personnel au service des Spurs. L’ailier de 26 ans a totalement embrassé son nouveau rôle de remplaçant, devenant un élément clé du succès de sa franchise cette saison.

Un sacrifice personnel récompensé par un trophée historique

Johnson a dominé le scrutin avec 404 points au total et 63 votes de première place, devançant nettement Jaime Jaquez Jr. de Miami (331 points et 34 votes de première place). Tim Hardaway Jr. de Denver complétait le podium des finalistes. L’ex-joueur de Kentucky rejoint ainsi Tyler Herro comme ancien Wildcat à remporter ce trophée.

« Je voulais faire partie de quelque chose de spécial ici à San Antonio », a déclaré Johnson sur ESPN après l’annonce de sa victoire. « Je savais que pour vraiment être le meilleur pour notre équipe, sortir du banc était probablement ma meilleure possibilité. Au début, c’était difficile. J’ai dû contrôler mon ego et faire passer l’équipe en premier. Après ça, le ciel était la limite. »

La transformation de Johnson illustre parfaitement l’évolution des Spurs depuis l’arrivée de Victor Wembanyama. Après avoir été le meilleur marqueur de l’équipe en 2022-2023 avec 22 points de moyenne, Johnson a accepté de redéfinir son rôle. Cette saison, il a compilé 13,2 points et 5,4 rebonds en 23,3 minutes par match, avec des pourcentages remarquables : 51,9% aux tirs, 36,3% à 3-points et 79,4% aux lancers francs.

"At first it was tough. I had to really ruin my ego and put the team first. After that the sky was the limit." — Keldon Johnson what it took to the win Sixth Man of the Year award. pic.twitter.com/R5NEjkRwDo — NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 22, 2026

Des records battus et une culture d’équipe renforcée

L’ailier a établi un nouveau record de franchise avec 1 081 points marqués en sortie de banc cette saison, surpassant les 927 points de Manu Ginóbili lors de sa campagne victorieuse en 2007-2008. Il devient ainsi le premier joueur de l’histoire des Spurs à dépasser la barre des 1 000 points en tant que remplaçant.

« Il a sacrifié plus que quiconque dans cette équipe selon moi en termes de statistiques et de temps de jeu et a surpassé tout le monde dans l’équipe parce qu’il est l’âme de cette équipe », a souligné Victor Wembanyama, récemment nommé Défenseur de l’Année. « Il apporte de l’énergie, peu importe l’heure de la journée. Il mérite d’être le Sixième Homme de l’Année. »

L’entraîneur Mitch Johnson a également salué l’impact de son joueur : « Ce gamin se jette au sol partout. Il met son corps en danger pour le bien de l’équipe à chaque match. Il est le cœur et l’âme de l’équipe. » Cette reconnaissance couronne une transformation remarquable pour Johnson, qui a su adapter son jeu aux besoins collectifs et contribuer au retour des Spurs parmi les meilleures équipes de la Conférence Ouest.