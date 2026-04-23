Victor Wembanyama franchit un premier cap décisif en vue d'un retour !

Victor Wembanyama avance pas à pas. Sorti prématurément lors du Game 2 mardi face aux Blazers après un choc à la tête, l’intérieur des Spurs a repris une légère activité physique dès le lendemain, conformément au protocole très strict de la NBA en cas de commotion cérébrale, prévoyant notamment une première salve d’examens à ce stade pour observer l’évolution des symptômes. Une batterie de tests qui n’a donc pas révélé d’aggravation de l’état de santé du rookie de l’année 2024.

Des nouvelles rassurantes pour Victor Wembanyama et les Spurs

Pour cette première phase de reprise, Victor Wembanyama s’est limité à du travail cardio, sans contact ni sollicitation intense. Et franchit un premier cap en vue d’un retour rapide à la compétition selon les informations de l’insider NBA Shams Charania.

Reporting for Inside the NBA — Spurs' Victor Wembanyama conducts cardio work Wednesday as he works through concussion protocol: pic.twitter.com/v5akihX2j9 — Shams Charania (@ShamsCharania) April 23, 2026

Les hommes de Mitch Johnson ont bon espoir que Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans) puisse faire le déplacement dans l’Oregon et prendre part à un Game 3 déjà crucial pour les Texans. Un cas de figure soumis à une prochaine réévaluation du défenseur de l’année 2026 et un retour sur les parquets que la franchise de San Antonio n’entend pas précipiter, toujours selon Charania.

« Nous savons que les Spurs joueront toujours la carte de la prudence, en particulier avec quelqu’un comme Victor Wembanyama. Nous savons également que l’évolution des commotions cérébrales n’est pas toujours linéaire. Les Spurs évaluent donc la situation au jour le jour. »

La défaite lors du match 2 n’a pas créé de sentiment d’urgence chez les quintuple champions NBA. Pour aller loin dans ces Playoffs, les éperons auront besoin de leur pivot star en pleine forme. Précipiter son retour pourrait, à court terme, leur permettre d’écarter les Blazers, mais risquerait aussi de limiter leurs chances pour la suite de la compétition.

Les récents cas de commotion cérébrale en NBA ayant entraîné des indisponibilités supérieures ou égales à 5 jours, il y a fort à parier que Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans) ne fera pas son retour avant le Game 4 de la série prévu mardi.