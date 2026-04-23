La Coupe du monde féminine de basket 2030 se jouera à Tokyo. C’est officiel : réuni ce mercredi à Berlin en marge de la Coupe du monde féminine FIBA 2026, le Bureau Central de la FIBA a désigné le Japon comme pays organisateur de la prochaine édition du tournoi mondial, qui se déroulera dans la capitale japonaise du 26 novembre au 8 décembre 2030.

Une révolution de calendrier pour contrer la WNBA

Au-delà du choix des pays hôtes, c’est le changement de fenêtre qui constitue la vraie rupture. Alors que la WNBA prend progressivement le pouvoir dans le basket féminin mondial, la FIBA a décidé de placer sa Coupe du monde 2030 en novembre et décembre période pendant laquelle le championnat américain est à l’arrêt. Depuis l’édition 2002, le tournoi mondial se disputait en septembre et octobre, soit en plein cœur de la saison WNBA, voire de ses playoffs.

Les conséquences de ce chevauchement ont été douloureuses pour de nombreuses sélections, et la France en sait quelque chose. Pour l’EuroBasket 2025, Gabby Williams, Marine Johannès, Dominique Malonga et Carla Leite avaient ainsi fait une croix sur la compétition avec les Bleues en raison de leurs engagements en WNBA. Et la Coupe du monde 2026 à Berlin, qui se tient du 4 au 13 septembre, n’échappera pas à ce problème. Si la WNBA fera une pause, la préparation risque d’être réduite à l’extrême.