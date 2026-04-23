Arrivé à Dijon en 2022, Gregor Hrovat s’est progressivement imposé comme un cadre du vestiaire bourguignon. À 31 ans, l’international slovène tourne à 16,8 points de moyenne en Betclic ELITE, avec un rôle central dans le jeu offensif dijonnais. Pourtant, derrière ces chiffres flatteurs, le bilan collectif reste en deçà des attentes, un contraste qu’il analyse avec lucidité : « Je regarde toujours l’équipe avant moi. Et cette saison, les résultats ne sont pas ceux qu’on espérait. »