ITW Gregor Hrovat : « La Betclic ÉLITE n’a pas le respect qu’elle mérite ! »
Gregor Hrovat réalise l’une des saisons les plus abouties de sa carrière en Betclic ELITE, malgré une situation collective délicate à Dijon. L’ailier slovène revient pour BeBasket sur cet exercice contrasté, entre confiance individuelle, frustration collective et ambitions pour la suite.
Passé par Cholet et Pau, Gregor Hrovat évolue en Betclic ÉLITE depuis six ans
Crédit photo : Sébastien Grasset
Arrivé à Dijon en 2022, Gregor Hrovat s’est progressivement imposé comme un cadre du vestiaire bourguignon. À 31 ans, l’international slovène tourne à 16,8 points de moyenne en Betclic ELITE, avec un rôle central dans le jeu offensif dijonnais. Pourtant, derrière ces chiffres flatteurs, le bilan collectif reste en deçà des attentes, un contraste qu’il analyse avec lucidité : « Je regarde toujours l’équipe avant moi. Et cette saison, les résultats ne sont pas ceux qu’on espérait. »
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