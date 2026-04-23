Dominique Malonga est libre ! Après de longues tractations avec la FIBA, la vice-championne olympique aux jeux de Paris 2024 a finalement obtenu gain de cause. Et sa lettre de sortie du Fenerbahçe Istambul pour pouvoir rallier les Etats-Unis et retrouver le championnat WNBA.

Engagée à l’été 2025 pour trois saisons avec le club turc, le 2e choix de la draft WNBA 2025 avait vu sa relation avec la formation stambouliote se tendre. Au point de voir l’internationale tricolore annoncer une résiliation unilatérale de son contrat quelques mois plus tard.

PROFIL JOUEUR Dominique MALONGA Poste(s): Pivot Taille: 197 cm Âge: 20 ans (16/11/2005) Nationalités: Stats 2025-2026 / WNBA PTS 7,8 #71 REB 4,9 #37 PD 0,9 #118

Une rupture de son bail rendue possible par une clause autorisant la joueuse à évoluer en WNBA entre deux saisons européennes. De quoi faciliter l’intervention de la FIBA, qui a donc officialisé son éligibilité pour la saison à venir outre-atlantique.

Dans le même temps, le calendrier a joué en faveur de l’ancienne de l’Asvel. Le Fener de Gabby Williams et Iliana Rupert ayant achevé sa campagne 2025-2026 dimanche sur un sacre en EuroLeague.

Cap sur Seattle sans attendre

Désormais apte à s’engager avec le Storm, Dominique Malonga (1,97 m, 20 ans) va donc pouvoir rejoindre ses coéquipières alors que la franchise de l’état de Washington disputera son premier match de présaison ce week-end, avant un début d’exercice 2026-2027 fixé au 8 mai.

Une excellente nouvelle pour Seattle et Dominique Malonga, particulièrement attendue au terme d’une première saison aboutie et récompensée d’une sélection au sein de la prestigieuse WNBA All-Rookie Team aux côtés de Janelle Salaün.