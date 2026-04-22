Alerte upset en NBA : les favoris de la conférence Est déçoivent !

Le premier tour des playoffs NBA semblait promis à une montée en puissance tranquille des grosses cylindrées de l’Est. Les yeux étaient déjà braqués vers les demi-finales de conférence, théâtre annoncé d’affrontements haletants entre les Pistons et les Cavs mais surtout entre les Celtics et les Knicks, pour une revanche de la demi-finale de conf’ 2025.

Pourtant dans cette jungle, Cleveland apparaît pour l’instant comme la seule équipe à tenir pleinement son rang, avec deux succès consécutifs d’entrée contre Toronto. Derrière, Detroit, Boston et New York ont tous déjà été ramenés à la raison : au printemps, regarder trop loin constitue souvent la meilleure façon de se faire surprendre.

🏆 PLAYOFF BRACKET 🏆 ▪️ Lakers take a 2-0 series lead

▪️ Sixers win on the road, tie the series 1-1

▪️ Blazers win on the road, tie the series 1-1 The NBA Playoffs presented by @Google continue Wednesday with 2 games on ESPN! pic.twitter.com/C8jpFXkhYv — NBA (@NBA) April 22, 2026

Les Pistons ont déjà brûlé leur joker

Avec une accession difficile aux Playoffs par le Play-In Tournament et un Paolo Banchero en grande difficulté, Orlando n’était pas programmé pour faire douter Detroit. D’autant plus avec le retour de Cade Cunningham aux commandes.

Pourtant les Pistons se sont faits surprendre à la Little Ceasars Arena par un Magic boosté par leur qualification en postseason dès l’entame. La franchise floridienne nous a ainsi offert la plus grosse surprise de cette première journée de Playoffs NBA, prolongeant au passage la série noire à domicile de Motor City avec 11 défaites consécutives.

Désormais, la pression est maximale sur les épaules des coéquipiers de Jalen Duren, dont la dernière victoire sur leurs terres remonte à 2008. Il faudra briser cette malédiction pour se relancer dans la série.

Les supporters de Detroit attendent en tout cas le réveil de leurs idoles. Les Pistons ont été cueillis à froid par une équipe plus en rythme et sont désormais avertis. Une alerte qui devrait pousser les protégés de JB Bickerstaff à montrer leur meilleur visage pour le Game 2 prévu ce mercredi soir.

Des Celtics en demi-teinte

Série historique s’il en est, l’affrontement entre les Celtics et les Sixers avait parfaitement débuté pour Boston qui a infligé une raclée aux joueurs de Nick Nurse lors du Game 1 Hélas pour les C’s, l’opération ne s’est pas répétée dans la nuit dernière. Porté par un VJ Edgecombe historique (30 points et 10 rebonds), Philadelphie a renversé la tendance en fin de partie pour égaliser dans la série.

VJ EDGECOMBE TONIGHT: 30 POINTS

10 REBOUNDS

2 STEALS

12/20 FG

6/10 3PT A YOUNG SUPERSTAR HAS BEEN BORN pic.twitter.com/CUulXjnBOQ — NBACentral (@TheDunkCentral) April 22, 2026

Bien secondé par Tyrese Maxey, le rookie Bahaméen a redonné de l’espoir à toute une franchise dans un match 2 qui a une fois de plus mis en lumière les carences de JaysonTatum dans le tir extérieur. En délicatesse avec son shoot depuis son retour de blessure, l’ancien de Duke a signé un horrible 3 sur 15 derrière l’arc depuis le début de la série. Handicapant grandement des Celtics dont le jeu repose avant tout sur la menace extérieure.

De là à voir les Sixers gagner quatre matchs il y a un delta, mais cette victoire confirme que l’accession au deuxième tour des Playoffs ne sera pas une promenade de santé pour la franchise du Massachussetts.

Les Knicks ont redonné vie aux Hawks

Les Hawks ne sont plus les mêmes qu’en début de saison avec le départ de Trae Young. L’identité a bien changé et son remplaçant C.J. McCollum est en train de le supplanter en tant que grand « Villain » du Madison Square Garden. L’ancien Blazer tourne à 29 points de moyenne sur la confrontation, et reste sur une fin de match de très haut lors d’un game 2 qui a permis aux hommes de Quin Snyder de revenir à égalité dans la série.

Plus important encore ? L’ex-Wizard enchaîne les minutes et les matchs ! Et tient largement les duels avec Jalen Brunson de l’autre côté du parquet. Fiable défensivement, C.J. McCollum (1,90 m, 34 ans) apporte en outre une créativité et une capacité à scorer indispensables à Atlanta pour espérer accrocher les joueurs de Mike Brown.

CJ MCCOLLUM JUST FRIED JALEN BRUNSON. HAWKS TAKE THE LEAD. pic.twitter.com/I7Z2UPQ0Fq — Legion Hoops (@LegionHoops) April 21, 2026

Avant de se rendre en Géorgie jeudi soir, les Knicks n’ont pas été impériaux. Montrant notamment une grande fébrilité lors du Game 2. Menant de douze points avant le dernier quart temps, les coéquipiers de Mohamed Diawara (2,04 m, 20 ans) se sont effondrés. Pour venir mourir à un petit point d’ATL (106-107) sur un ultime shoot raté de Mikal Bridges.

Ce comeback pourrait être le début d’une série plus longue que prévue entre le troisième et le sixième de la conférence Est en dépit du statut de favori des joueurs de Big Apple. Les coéquipiers de Jalen Brunson n’auront pas le droit à l’erreur jeudi lors du Game 3 face à une équipe totalement décomplexée. Et d’autant plus dangereuse.