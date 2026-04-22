Alors que la France a obtenu l’organisation de la première Coupe du monde de son histoire en vue de l’édition 2031, Jean-Pierre Hunckler tiendra une conférence de presse ce jeudi.

Évidemment présent à Berlin à l’occasion du vote de la FIBA, le président de la FFBB a pu présenter au bureau central le projet française, axé sur trois villes (Paris – Lyon – Lille) et une phase finale prévue à La Défense Arena. Il a confié sa première réaction au service communication de la FFBB.

« C’est une immense satisfaction et une grande fierté que d’avoir obtenu l’organisation de la Coupe du Monde. Jamais cette compétition exceptionnelle ne s’était déroulée en France. Je tiens à remercier sincèrement la FIBA, son Président, le Cheikh Saud Ali AL TANI, son Secrétaire Général Andréas ZAGKLIS et les membres du Central Board pour leur confiance lors du vote qui a eu lieu ce matin à Berlin. Le 22 avril 2026 restera une grande date avec une décision d’une telle ampleur.

Nous avons présenté un projet complet qui repose sur des grandes arénas et l’engagement des collectivités et de l’Etat. Je remercie les élus des métropoles de Lyon, Paris et Lille qui nous ont soutenus et accompagnés dans cette candidature. Je remercie les régions Ile de France, Haut de France et Auvergne Rhône Alpes qui ont répondu présent quand nous les avons sollicitées. Les soutiens de l’Etat, de Matignon et du Ministère des Sports furent aussi déterminants.

Bien entendu cette Coupe du Monde sera avant tout pour les joueurs. Nous avons en France une génération de joueurs exceptionnels qui mérite un tel événement. C’est pour eux que je suis heureux. Ils pourront jouer en France devant leur public. Je remercie l’implication de Tony Parker et de Victor Wembanyama dans notre candidature. Ils ont été de formidables ambassadeurs.

Enfin, je remercie le comité directeur et les élus de la FFBB qui m’ont accordé leur confiance. »