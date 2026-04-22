Quatorze ans après son seul sacre continental (91-86 contre… l’Élan Chalon lors de la finale de l’EuroChallenge 2012), qui lui avait ouvert les portes de l’EuroLeague, le Besiktas Istanbul rêve de retrouver le gratin européen pour la deuxième fois de son histoire.

Pour cela, le club stambouliote a assemblé un roster XXL, à l’image d’Ante Zizic, qui n’avait jamais rien connu d’autre que la NBA ou l’EuroLeague avant de débarquer à Besiktas. Ce qui rend d’autant plus savoureux les propos du président du club, Serdal Adalı, quand il explique que la réussite de son équipe prouve que l’argent ne fait pas tout (voir ci-dessous).

Oui, en Turquie, le Besiktas est co-leader avec le Fenerbahçe et devance largement l’Anadolu Efes, deux clubs bien plus riches que lui, mais faisait partie des cadors financiers de l’EuroCup. Ainsi, s’il fallait évoquer une logique financière pour la finale, la masse salariale du Besiktas est trois à quatre fois supérieur à celle de la Jeu, établie à 2,3 million d’euros.

« J’ai la conviction que nous remporterons l’EuroCup »

« Notre équipe de basketball masculine a remporté un grand succès en atteignant la finale de l’EuroCup », a dit le président lors de l’assemblée générale du club. « Avec un peu de chance, cette saison nous réaliserons le plus grand succès de l’histoire du basketball de Beşiktaş et ramènerons le trophée à notre club. Notre équipe de basketball montre également que le budget n’est pas la seule condition de la réussite sportive. Nous affrontons des adversaires avec des budgets bien supérieurs au nôtre, aussi bien en championnat qu’en EuroCup. Malgré cela, nous parvenons à les surpasser. Bien sûr, il y a un secret, une méthode derrière ce succès. Nous avons commencé avec une structure stable et une bonne organisation, en confiant l’équipe entre de bonnes mains. Nous nous sommes améliorés jour après jour pour arriver là où nous en sommes aujourd’hui. Quand un groupe aussi talentueux et plein de caractère se réunit, le succès devient inévitable.

Ici, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont contribué à ces succès de notre équipe masculine de basketball, notamment notre membre du conseil d’administration Özkan Arseven, notre directeur général Nedim Yücel, notre entraîneur Dusan Alimpijevic, tout notre staff technique, nos joueurs qui se sont battus de manière incroyable sur le terrain, tous ceux qui travaillent dans notre département basketball, et nos formidables supporters qui ne nous abandonnent jamais où que nous soyons. Je tiens à remercier les fans de Beşiktaş. J’ai la conviction que nous remporterons l’EuroCup et réaliserons la plus grande victoire de notre histoireJ’, et que nous représenterons notre club et notre pays en EuroLeague de la meilleure façon possible la saison prochaine. »

La promesse d’Alimpijevic

Avec ses moyens financiers presque dépeints comme modestes, le Besiktas Istanbul est tout de même parvenu à s’offrir deux recrues luxueuses au cours de l’hiver : l’international turc Sertac Sanli, double champion d’Europe, et le shooteur Matt Thomas, qui évoluait avec Will McDowell-White à l’ALBA Berlin la saison dernière. Deux recrues qui ont arraché une promesse à l’entraîneur, Dusan Alimpijevic.

« Quand il m’a demandé deux joueurs supplémentaires, j’ai d’abord résisté », a raconté le président. « Je lui ai dit que je lui ferai payer. Il m’a répondu : « Promis, je te ferai gagner l’EuroCup ! »

Battu en finale par Bursaspor en 2022, le sélectionneur serbe n’est plus qu’à deux victoires de sa promesse… Reste désormais à écarter la JL Bourg, son bourreau de l’édition 2024.