Playoffs NBA - Preview: les Pistons et les Suns doivent se réveiller !

Malgré un programme réduit dans la nuit de mercredi à jeudi, la soirée n’en sera pas moins révélatrice. Après des games 1 déjà très marqués, cette nouvelle nuit s’inscrit dans une logique claire : voir si les premières tendances se confirment ou non.

Les Pistons seront-ils capables de rebondir face à une surprenante formation du Magic ? De leur côté, les Suns chercheront à exister dans une série qui semble complètement déséquilibrée face aux champions en titre.

Les Pistons déjà dos au mur

Le Magic a réussi son entrée en matière en allant chercher le Game 1 sur le parquet des leaders à l’Est. Une victoire construite sur de la discipline et une capacité à mieux gérer les séquences clés. Tous les joueurs du cinq majeur floridien ont inscrit au moins 16 points pour s’offrir le scalp des Pistons.

Mais c’est justement là que le game 2 devient intéressant. Gagner une fois peut relever d’un rapport de force ponctuel. Répéter la performance, c’est installer une dynamique. Nul doute que Cade Cunningham tentera de porter les siens pour égaliser dans cette série. Si possible avec le soutien de Jalen Duren, en difficulté lors de ce match 1.

Orlando devra notamment maintenir son exigence défensive et éviter les passages à vide qui pourraient relancer Detroit. Car en face, les Pistons ont surtout manqué de constance, avec des temps faibles trop longs pour espérer contrôler le match.

L’enjeu pour Detroit est clair : reprendre la main sur le tempo et s’imposer physiquement pour quitter le Michigan à égalité dans cette série.

Phoenix frappé par la foudre

Le premier match a été brutal (119-84). Le Thunder a imposé son rythme, sa défense et sa capacité à faire des écarts rapidement. À peine sortis du play-in NBA, les Suns n’ont pas été en mesure de suivre la cadence imposée par OKC dans ce match d’ouverture à sens unique.

Dans ce contexte, le Game 2 prend une dimension très particulière pour la franchise d’Arizona. Plus que le résultat, c’est la capacité à exister dans le match qui sera observée. Sur le Game 1, Phoenix a uniquement joué en réaction, incapable de contrôler le tempo ou de ralentir les séquences adverses. L’ajustement est double : mieux sécuriser les possessions pour éviter les transitions d’OKC, et retrouver une forme de continuité offensive sous la houlette de Devin Booker.

Le Thunder, lui, va chercher à reproduire exactement le même scénario. Pression défensive, rythme élevé et capacité à punir chaque approximation. C’est typiquement le genre de match où l’écart peut se recréer très vite… La post-season pourrait s’avérer cruelle pour des Suns qui ont surpris la sphère basket cette année.