Alors que Champagne Basket se bat pour les play-in, son meneur Shamar Givance (1,78 m, 26 ans) n’a pas attendu la fin de la saison d’ÉLITE 2 pour connaître la suite. Le meneur canadien retourne cet été dans son pays pour une troisième saison professionnelle consécutive sans vacances. Il retrouve le même club qu’en 2024 : les Vancouver Bandits, en CEBL (Canadian Elite Basketball League).

Time to run it back. 😤 We've re-signed guard Shamar Givance for the 2026 CEBL season. 🦊 🤝 Givance is currently playing in France with @ChampBasketOff and will report to the Bandits at the conclusion of his season overseas. 🗞️ https://t.co/KqwB98jOwZ pic.twitter.com/PXDdXl55Yj — Vancouver Bandits (@vancitybandits) April 21, 2026

« Un travail à terminer »

L’entraîneur principal et manager général des Bandits, Kyle Julius, n’a pas caché sa satisfaction de retrouver son joueur. « Shamar est un meneur canadien d’élite. Son rythme, sa vision du jeu et sa capacité à finir près du cercle élèvent le niveau de tous ses coéquipiers, tout comme son altruisme et son esprit compétitif. Il a été une pièce maîtresse de notre succès la saison dernière et nous sommes ravis de le retrouver. »

De son côté, Givance se dit impatient : « Je suis extrêmement enthousiaste à l’idée de revenir à Vancouver cet été, l’énergie des fans la saison dernière était incroyable. J’ai un travail à terminer là-bas. » Les Bandits s’étaient inclinés en quart de finale contre Calgary (103-105), avec une certaine défaillance de Givance aux shoots (7 points à 2/9, 6 rebonds et 6 passes décisives).

Un joueur clé en Élite 2

À Chalon-Reims, Shamar Givance réalise une saison solide. Sorti du cinq majeur depuis le match contre la JAV, le meneur tourne à 9,9 points, 2,4 rebonds, 3,0 passes décisives et 1,2 interception en 22 minutes par rencontre, sur 32 matchs disputés. Un meneur de petite taille capable d’allier scoring et distribution, précieux dans la rotation de l’équipe de la Marne.

PROFIL JOUEUR Shamar GIVANCE Poste(s): Meneur Taille: 178 cm Âge: 26 ans (18/01/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 9,9 #86 REB 2,4 #159 PD 3 #50

Champagne Basket croit encore à une qualification en playoffs via les play-in. Dixième après leur victoire arrachée en prolongation contre le SCABB (92-90), les joueurs de Chalon-Reims n’ont pas dit leur dernier mot.

Un agenda serré entre deux championnats

La cohabitation entre les deux saisons s’annonce toutefois tendue. Le premier match de présaison des Vancouver Bandits est prévu le 9 mai, et le premier match de saison régulière de CEBL le 14 mai. Soit la veille de la dernière journée de saison régulière d’Élite 2. Si Champagne Basket se qualifie pour le play-in, la saison pourrait se prolonger de plusieurs semaines, retardant d’autant l’arrivée de Givance au Canada.

Lors de son précédent passage avec les Bandits, le Canadien s’était distingué : il avait égalé le record de franchise de passes décisives sur un match avec 15 offrandes, avant de conclure la saison régulière avec deux performances à plus de 20 points.