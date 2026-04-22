C’est officiel, la FIBA s’est réunie ce mercredi 22 avril à Berlin, pour attribuer l’organisation de la Coupe du monde de basket 2031 à la France. Une première absolue dans l’histoire de la compétition, créée en 1950 : jamais le Mondial masculin n’avait posé ses valises sur le sol français.

La candidature française a été menée par une délégation emmenée par le président de la FFBB, Jean-Pierre Hunckler. Dans sa réaction, ce dernier a exprimé sa satisfaction et a remercié « les soutiens de l’Etat, de Matignon et du Ministère des Sports qui furent déterminants »

Parmi eux, forcément, le président de la République, Emmanuel Macron, qui a pu salué l’annonce de la France comme pays hôte. « Pour la première fois, la France accueillera la Coupe du monde de basket ! Une grande fierté pour notre pays. Après les Jeux de Paris, la France confirme sa capacité à organiser les plus grands événements sportifs internationaux. Rendez-vous en 2031 ! »