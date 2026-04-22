Une saison dans l’ombre de Nunn et Sloukas

La comparaison avec sa saison parisienne était inévitable, et elle a été impitoyable. À Paris, TJ Shorts tournait à 19 points, 7,3 passes décisives et 27 minutes de jeu par rencontre. Cette année en EuroLeague, ses moyennes ont été divisées par deux : 7,8 points, 3 passes, 17 minutes. La faute à un contexte radicalement différent, puisqu’il a rejoint le Panathinaikos, une équipe championne d’EuroLeague en 2024, pratiquement inchangée, avec Kendrick Nunn MVP en titre et Kostas Sloukas occupant son poste de prédilection. PROFIL JOUEUR T.J. SHORTS Poste(s): Meneur Taille: 175 cm Âge: 28 ans (15/10/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroLeague PTS 8,1 #109 REB 1,4 #252 PD 2,9 #51

Ergin Ataman ne s’est pas retenu de la critiquer de nombreuses fois cette saison. « Pour l’instant, je suis à 90% mécontent des performances de T.J. dans l’équipe. C’est peut-être de notre faute, ou bien de la sienne, mais le fait est que l’on n’a pas encore vu les performances que l’on attend de lui », avait déclaré le technicien turc en conférence de presse en novembre. LIRE AUSSI T.J. Shorts déçoit Ergin Ataman : « Pour l’instant, je suis à 90% mécontent de ses performances dans l’équipe » 6 nov. 2025 Sylvain Sultat

Des mots durs, qui tranchaient pourtant avec la lucidité qu’Ataman avait affichée en début de saison sur le rôle attendu du joueur. « On a besoin de quelqu’un de différent pour changer le rythme du match quand on est en difficulté », avait-il confié au micro d’Euro Insiders. « Il ne nous donne pas que l’attaque du mismatch, mais aussi la possibilité de contre-attaquer et d’augmenter le rythme. »

Le bon homme, au bon moment

C’est précisément ce scénario qui s’est déroulé face à Monaco. En difficulté offensive au premier quart-temps, incapables d’attaquer sur jeu placé, Nunn et Sloukas ne parvenaient pas à faire la différence. Ataman a alors envoyé TJ Shorts pour électriser son équipe. Et le meneur a répondu à l’appel avec 11 points dans le 1er quart temps : slalomant entre les défenses, apportant percussion et transition, il a renversé le momentum dans les moments clés. 🎥 𝐈𝐍 𝐅𝐎𝐂𝐔𝐒: 𝐓𝐉 𝐒𝐡𝐨𝐫𝐭𝐬 ☘️ Dominant, decisive and in total control. A closer look at a statement performance from @TjShorts5, who led our way to the Playoffs. Full episode exclusively on CLUB 1908: https://t.co/SIsT5VWF7w 📲#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/GM8nwaPMbM — Panathinaikos BC (@Paobcgr) April 22, 2026 Son impact des deux côtés du terrain a aussi été déterminant face à un Mike James en feu, auteur de 25 points pour la Roca Team. T.J. Shorts aura donc attendu l’heure la plus grave, un match à élimination directe, pour livrer la performance que les fans grecs espéraient depuis le début de la saison.