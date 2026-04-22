Le Match 1 de la finale de l’EuroCup entre le Besiktas Istanbul et la JL Bourg va démarrer à 19h. Alors qu’EuroLeague TV retransmettra la rencontre, conformément à son habitude, ce sera aussi le cas de France 3 NoA.

La chaîne retransmettra en clair les deux ou trois matchs de la finale, sur son canal habituel, mais aussi sur sa chaîne YouTube, via le lien ci-dessous.

France 3 NoA est diffusée sur le canal n°455 de SFR, sur le canal n°337 de Bouygues Telecom, sur le canal 374 de Canalsat, ainsi que sur le canal 326 d’Orange et Free.