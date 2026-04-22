Alors que Quimper coule progressivement vers la Nationale 1, encore battu à Toulon mardi soir où des scènes de tension ont été publiquement exposées avec le dernier arrivé Nick Ward, les Béliers doivent en plus composer avec des soucis d’effectifs.

Si Lucas Thevenard, absent depuis le 11 avril, devrait être en mesure de retrouver les parquets d’ici la fin de saison, ce ne sera pas le cas pour deux de ses coéquipiers. Embêtés par leur genou depuis des mois, Noah Burrell et Antoine Wallez ont tous les deux tiré un trait sur la fin de saison.

PROFIL JOUEUR Noah BURRELL Poste(s): Arrière Taille: 194 cm Âge: 28 ans (28/05/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 6,3 #170 REB 1,9 #195 PD 2,2 #85

Joueur important de la rotation (plus de 20 minutes de moyenne), l’arrière franco-suisse a jeté l’éponge depuis un déplacement à Caen, le 7 avril, où il a dû se contenter de 4 minutes, son plus petit temps de jeu de la saison, tandis que le vétéran nordiste, qui dispose encore d’une année de contrat en Bretagne, est à l’arrêt depuis le 27 mars. Il avait déjà dû observer trois mois d’arrêt au cours de l’hiver pour soigner son genou.