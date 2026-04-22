De Michael Jordan à Victor Wembanyama : qui sont les 10 plus jeunes défenseurs de l’année dans l’histoire de la NBA ?
Victor Wembanyama a fait plus fort encore que Michael Jordan en décrochant son premier DPOY à 22 ans seulement.
La nouvelle était attendue. Monstrueux défensivement tout au long de la saison pour mener les Spurs vers le deuxième bilan de la ligue grâce notamment à ses 3,1 contres (1er en NBA) et ses 11,5 rebonds (4e) de moyenne par match, Victor Wembanyama était de l’avis de tous promis au titre de Defensive Player of the Year (DPOY) 2026.
Une tendance qui s’est donc confirmée lundi, pour permettre au rookie de l’année 2024 de marquer l’histoire de la NBA à double titre. Non content de devenir le premier joueur élu à l’unanimité, le natif du Chesnay est en outre venu inscrire son nom au sommet d’une liste des plus prestigieuses.
En décrochant son premier titre de défenseur de l’année à 22 ans et 106 jours seulement, Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans) est devenu le plus jeune joueur à rafler une telle récompense, détrônant pour l’occasion Dwight Howard, récompensé en 2009 à l’âge de 23 ans et 124 jours.
|RANG
|NOM
|SAISON DPOY
|AGE
|1
|Victor Wembanyama
|2025-2026
|22 ans et 106 jours
|2
|Dwight Howard
|2008-2009
|23 ans et 124 jours
|3
|Jaren Jackson Jr.
|2022-2023
|23 ans et 242 jours
|4
|Kawhi Leonard
|2014-2015
|23 ans et 265 jours
|5
|Evan Mobley
|2024-2025
|23 ans et 268 jours
|6
|Dwight Howard
|2009-2010
|24 ans et 123 jours
|7
|Metta Sandiford-Artest
|2003-2004
|24 ans et 150 jours
|8
|Alvin Robertson
|1985-1986
|24 ans et 170 jours
|9
|Kawhi Leonard
|2015-2016
|24 ans et 268 jours
|10
|Michael Jordan
|1987-1988
|25 ans et 55 jours
Porté aux nues en début de semaine après un premier match de Playoffs historique (35 points, meilleure marque de l’histoire pour un joueur des Spurs) et le gain de ce 1er titre de Defensive Player of the Year, Victor Wembanyama est redescendu sur terre la nuit dernière. Au sens propre comme au figuré. Touché à la tête sur une chute dès le second quart-temps du Game 2 de la série du premier tour des Playoffs face aux Blazers, le frenchy a suivi la défaite des siens depuis les vestiaires.
Victor Wembanyama (concussion protocol) is OUT for the remainder of the game after hitting his head on the court. pic.twitter.com/qP8tAf6osN
— NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) April 22, 2026
Soumis au protocole commotion de la NBA, Victor Wembanyama demeure incertain pour le match de vendredi alors que San Antonio et Portland sont désormais à égalité (1-1). Un game 3 déjà crucial au moment où la série prend la direction de l’Oregon, où les Texans seront attendus de pied ferme. Avec ou sans leur muraille défensive, les Spurs vont devoir se retrousser les manches pour reprendre l’avantage du terrain !
Commentaires