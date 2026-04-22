La nouvelle était attendue. Monstrueux défensivement tout au long de la saison pour mener les Spurs vers le deuxième bilan de la ligue grâce notamment à ses 3,1 contres (1er en NBA) et ses 11,5 rebonds (4e) de moyenne par match, Victor Wembanyama était de l’avis de tous promis au titre de Defensive Player of the Year (DPOY) 2026.

Une tendance qui s’est donc confirmée lundi, pour permettre au rookie de l’année 2024 de marquer l’histoire de la NBA à double titre. Non content de devenir le premier joueur élu à l’unanimité, le natif du Chesnay est en outre venu inscrire son nom au sommet d’une liste des plus prestigieuses.

En décrochant son premier titre de défenseur de l’année à 22 ans et 106 jours seulement, Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans) est devenu le plus jeune joueur à rafler une telle récompense, détrônant pour l’occasion Dwight Howard, récompensé en 2009 à l’âge de 23 ans et 124 jours.

RANG NOM SAISON DPOY AGE 1 Victor Wembanyama 2025-2026 22 ans et 106 jours 2 Dwight Howard 2008-2009 23 ans et 124 jours 3 Jaren Jackson Jr. 2022-2023 23 ans et 242 jours 4 Kawhi Leonard 2014-2015 23 ans et 265 jours 5 Evan Mobley 2024-2025 23 ans et 268 jours 6 Dwight Howard 2009-2010 24 ans et 123 jours 7 Metta Sandiford-Artest 2003-2004 24 ans et 150 jours 8 Alvin Robertson 1985-1986 24 ans et 170 jours 9 Kawhi Leonard 2015-2016 24 ans et 268 jours 10 Michael Jordan 1987-1988 25 ans et 55 jours

Porté aux nues en début de semaine après un premier match de Playoffs historique (35 points, meilleure marque de l’histoire pour un joueur des Spurs) et le gain de ce 1er titre de Defensive Player of the Year, Victor Wembanyama est redescendu sur terre la nuit dernière. Au sens propre comme au figuré. Touché à la tête sur une chute dès le second quart-temps du Game 2 de la série du premier tour des Playoffs face aux Blazers, le frenchy a suivi la défaite des siens depuis les vestiaires.

Victor Wembanyama (concussion protocol) is OUT for the remainder of the game after hitting his head on the court. pic.twitter.com/qP8tAf6osN — NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) April 22, 2026

Soumis au protocole commotion de la NBA, Victor Wembanyama demeure incertain pour le match de vendredi alors que San Antonio et Portland sont désormais à égalité (1-1). Un game 3 déjà crucial au moment où la série prend la direction de l’Oregon, où les Texans seront attendus de pied ferme. Avec ou sans leur muraille défensive, les Spurs vont devoir se retrousser les manches pour reprendre l’avantage du terrain !