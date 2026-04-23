C’était un secret de polichinelle. Mis en place en 2020/21, juste avant l’olympiade de Tokyo, le système du sélectionneur salarié à plein temps de la FFBB a toujours porté ses fruits : deux finales olympiques pour les Bleus, en épargnant à Vincent Collet le poids d’une saison sans club lors de l’année avant les JO.

Jusque-là, la fédération s’était toujours gardée de confirmer qu’elle avait demandé la même chose à son successeur, Frédéric Fauthoux. « C’est encore trop pour en parler. Ça avait été fait pour Vincent Collet, mais je n’étais pas dans les discussions au moment du démarrage de Freddy en équipe de France », disait Jean-Pierre Hunckler au Progrès il y a dix jours. « C’est peut-être un questionnement qui pourra se faire, mais c’est encore trop tôt pour y songer. Il vaut mieux lui laisser sereinement faire son travail avec l’équipe de France et son club. On a encore du temps devant nous. »

« Un nouveau projet plus haut ? Pourquoi pas ! »

L’affaire semble pourtant entendue. Alors qu’un journaliste turc lui demandait mardi, après la victoire de Bourg-en-Bresse lors de la finale du Match 1 de la finale de l’EuroCup, s’il se verrait coacher plus haut, Frédéric Fauthoux n’a pas botté en touche, avouant évidemment son intérêt, avant de préciser qu’il lui faudrait attendre le dénouement des JO de Los Angeles 2028 pour trouver un nouveau club.

« Si j’ai un nouveau projet après, au niveau supérieur, pourquoi pas. Mais en raison de mon engagement avec l’équipe de France, je ne pourrais pas coacher une équipe de club lors de la saison des Jeux Olympiques (en 2027/28). La FFBB m’a demandé d’être à plein temps auprès d’elle. Donc on verra après. »

Désormais à une seule victoire d’offrir à la JL Bourg son premier trophée majeur (et quel trophée !), Frédéric Fauthoux est justement sous contrat avec le club bressan jusqu’en 2027.