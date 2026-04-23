En sept mois, depuis la désillusion de Riga, la réflexion a eu le temps d’avancer. À l’époque, Jean-Pierre Hunckler nous disait que faire évoluer le staff de Frédéric Fauthoux n’était « pas un sujet ».

Désormais, le président de la FFBB tient un tout autre discours. Et l’inexpérience du staff, assez peu étoffé en quantité derrière Frédéric Fauthoux (Laurent Vila – Bryan George – Joseph Gomis), a fait partie des pistes d’explications lors des débriefings post-EuroBasket.

« Des choses sont en cours »

« Le staff de l’équipe de France va sans doute être aménagé », a ainsi avancé le dirigeant roannais dans les colonnes du Progrès. « Des choses sont en cours. C’est pareil, c’est un nouveau staff. Il doit apprendre. Vincent Collet durant sa première année n’était pas le même Vincent Collet d’après. Certains petits ajustements vont se faire pour faciliter le travail de Freddy. L’an denier nous avons utilisé plus de 40 joueurs, c’est un gros travail. »

Une quarantaine de joueurs, dont seulement trois qui avaient connu la campagne olympique de 2024. Un énorme renouvellement mis en avant par Jean-Pierre Hunckler au moment de développer son appréciation du boulot effectué par Frédéric Fauthoux depuis sa prise de poste en tant que sélectionneur.

« Je suis très content du travail qui est fait. Les gens ne se rendent pas trop compte mais pour le moment il n’a pas eu le plus facile. Ce n’est pas évident de gérer une équipe sur des fenêtres internationales où les joueurs ne sont pas tout le temps les mêmes et où il y a des objectifs importants. L’équipe est vice-championne olympique mais elle a connu du renouvellement et l’arrêt de certains joueurs majeurs. On est là pour construire. Il a une mission de 4 ans. L’objectif n’est pas maintenant , c’est que l’on soit aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028 et qu’on y fasse de bons Jeux. Il faut que l’on réalise une bonne qualification pour la Coupe du monde puis une belle Coupe du monde en 2027 afin de s’éviter les tournois pièges pré-olympiques ».