Freddy Fauthoux, en conférence de presse d’après-match. Analyse de la rencontre :

« C’est une super victoire, parce qu’on savait la difficulté de gagner ici. Ils n’ont perdu qu’une fois à domicile depuis le début de saison. Besiktas a joué un super basket toute la saison, mais nous aussi. Leur jeu est similaire au nôtre… C’est une super performance, mais on doit gagner deux matchs pour remporter le trophée. Ce n’est pas fini. La semaine prochaine, ça sera un match différent. On va tenter de trouver des solutions pour scorer davantage, parce qu’on en est capables. On va se reposer, revoir le match, et travailler… »

Réflexion sur la performance globale de Bourg cette saison en EuroCup, au vu du budget de l’équipe :

« On savait qu’on n’avait pas le même budget que beaucoup d’autres équipes, donc on a travaillé sur notre effectif. On a la chance en France d’avoir beaucoup de bons joueurs, beaucoup de talent. Donc on a essayé de trouver des joueurs qui correspondaient à mon identité de jeu. C’était très important.

On sait comment ça marche : si nos joueurs font des bonnes saisons, on sait qu’ils partiront en Turquie par exemple [sourire], en EuroLeague ou même en NBA. On a travaillé pour construire la meilleure équipe possible avec nos capacités, et après c’est le travail qui a fait la différence. L’organisation travaille très bien, le staff aussi, on est très connectés avec mon directeur sportif François Lamy. On sait comment construire une équipe. On a fait du bon travail ces trois dernières saisons.

Et après, bien sûr, s’il y a un nouveau projet pour passer un cap, pourquoi pas. Mais l’année des Jeux Olympiques [2027/28], je ne pourrai pas coacher Bourg, parce que la Fédération m’a demandé de me concentrer sur l’équipe de France. Donc on verra après… »

Le résumé du Match 1 :