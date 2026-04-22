Bourg-en-Bresse a fait la moitié du chemin. Et quelle moitié ! N’ayant pas l’avantage du terrain sur ces finales d’EuroCup face au leader de la saison régulière Besiktas, la JL Bourg était en déplacement en Turquie pour ce Match 1. Mais qu’importe l’ambiance hostile, qu’importe le niveau redoutable des adversaires, qu’importe la défaite subie il y a quatre jours à Chalon : les hommes de Freddy Fauthoux sont allés l’emporter en force à Istanbul.

60-72, c’est le score final de cette affiche que tous les fans burgiens attendaient. Donc seulement 60 points concédés face à la deuxième meilleure attaque de l’EuroCup, qui en marque normalement… 92 par match. Une exceptionnelle performance dans le style caractéristique des équipes de Freddy Fauthoux. Adam Mokoka l’a bien résumé à la mi-temps au micro de l’EuroLeague TV : « On essaye de jouer avec le cœur. Ils sont à domicile, ils ont une meilleure équipe et des meilleurs joueurs, donc on compense avec le cœur. »

Cette performance fut rendue possible ce soir par les démonstrations défensives des soldats Adam Mokoka (14 points, 9 rebonds, 1 interception), Ricky Lindo (2 points, 9 rebonds) ou encore Both Gach (9 points, 4 rebonds, 2 passes décisives). Même les joueurs plus petits et aux profils moins défensifs ont donné tout ce qu’ils avaient sur chaque rotation et chaque close-out. Dans le duel des sélectionneurs nationaux entre celui de la France et de la Serbie, il n’y a pas eu photo.

Les Burgiens se sont fait peur en fin de match avec un 11-0 concédé, avant un shoot libérateur, six lancers-francs et un and-one d’Assemian Moularé (13 points), après cinq minutes de disette. Mais l’avance confortable engrangée avant cela (+18) leur a permis de l’emporter. La JL fait donc le plus dur dans cette série au meilleur des trois matchs, en menant 1-0 avant de retourner à la maison. Elle efface déjà la finale de 2024, perdue 2-0 contre Paris sans avoir eu l’occasion de gagner un match. Reste maintenant à conclure l’affaire à Ekinox la semaine prochaine, et éviter de reproduire la déroute du Match 1 des demi-finales contre Ankara.

Développement à venir…