Monaco joue sa survie en EuroLeague lors de la réception de Barcelone ce vendredi dans le cadre du Play-In. Une rencontre à haut risque que les joueurs de la principauté abordent avec un effectif amoindri (nikola Mirotic) malgré les récents retour à l’entraînement de Terry Tarpey et Nemanja Nedovic (1,92 m, 34 ans). La Roca Team devra donc montrer son meilleur visage à Gaston Médecin face à un adversaire expérimenté. Et éviter tout excès de confiance.

Une opposition à appréhender différemment

Car si Monaco a déjà pris le dessus sur Barcelone par deux fois cette saison, il convient de rester prudent au regard de l’enjeu de la rencontre. Manuchar Markoishvili, le coach monégasque, préfère ainsi remettre les compteurs à zéro. « On s’attend à un match difficile. Ce sera d’autant plus vrai qu’ils viennent ici en sachant que c’est leur dernier match de la saison s’ils ne se qualifient pas. »

L’entraîneur monégasque insiste surtout sur la nécessité de rester constant dans l’effort, sans se disperser. Un effort auquel les joueurs du rocher semblent rompus eu égard aux turbulences extra sportives que traverse le club depuis des mois.

« On doit rester concentrés, se focaliser sur nous-mêmes, être très physiques et jouer comme on sait le faire quand on est solides physiquement et mentalement. Il faudra maintenir ce niveau pendant 40 minutes. »

Sans surprise, l’ex-assistant de Vassilis Spanoulis anticipe un affrontement diamétralement opposé à ceux de ces derniers mois. « Ce sera un duel complètement différent de ceux de saison régulière. C’est un match de playoffs. On connaît les qualités du Barça. »

Elie Okobo ne veut pas se « rajouter de pression »

Sur le terrain, Elie Okobo met davantage l’accent sur la continuité du travail réalisé ces dernières semaines. Rappelant que Monaco s’est donné les moyens de jouer ce type de match devant son public. « C’est un match pour continuer notre saison en EuroLeague et atteindre les playoffs. On a fait le travail en fin de saison pour sécuriser cette huitième place et avoir ce match à domicile. »

PROFIL JOUEUR Élie OKOBO Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 191 cm Âge: 28 ans (23/10/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 17,2 #5 REB 2,1 #146 PD 4,3 #22

Habitué à des rencontres engagées sur la fin de saison régulière, l’ancien des Suns compte sur l’expérience des siens et sur le soutien populaire pour faire la différence.

« Cinq ou six matchs ont ressemblé à des finales cette année, certains à la maison. On ressent la passion des fans derrière nous. »

Dans ce contexte, l’international tricolore appelle surtout à garder la tête froide. « Ce sont les matchs à enjeu comme ceux-là qu’on aime en tant que joueur. Mais on ne doit pas se rajouter de pression. »

Monaco s’avance donc prudente avant de disputer ce vendredi le match de sa saison en EuroLeague. Un match couperet que la Roca Team devra quoiqu’il arrive rapidement oublier pour mieux en appréhender un autre dès samedi : la finale de coupe de France face au Mans (18h30).