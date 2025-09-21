Recherche
Supercoupe LNB

Monaco surclasse Le Mans et remporte la SuperCoupe LNB 2025

SUPERCOUPE LNB - Dans la continuité de son succès de la veille face à Boulazac, l’AS Monaco a dominé de la tête et des épaules le Mans Sarthe Basket (104-79) en finale de SuperCoupe LNB, et soulève donc déjà son premier trophée de la saison 2025-2026 sur le court Philippe Chatrier de Roland Garros.
|
00h00
Résumé
Écouter
Les Monégasques ont dominé le MSB d’un Shannon Bogues résiliant en finale de la SuperCoupe LNB.

Crédit photo : Julie Dumélié

Les Monégasques ont commencé la rencontre tambour battant, dans le sillage de son quatuor Mike JamesÉlie OkoboDaniel TheisAlpha Diallo, auteurs de 6 points chacun après dix minutes. Les rebonds sont eux aussi contrôlés par les joueurs de la Principauté, malgré la présence sur le parquet de l’imposant Jonathan Jeanne pour les Manceaux. En sortie de banc, Kevarrius Hayes alourdit la note en provoquant de nombreux lancers, et voilà Monaco à près de 15 longueurs d’avance à la fin du premier quart-temps : 30-16.

Malgré les maladresses et pertes de balle, l’écart se stabilise avant la mi-temps autour de cette même quinzaine de points. Shannon Bogues ne ralentit pas et termine même meilleur marqueur de la rencontre avec 24 points, mais le monstre à plusieurs têtes monégasque trouve petit à petit une issue à chaque problématique posée par les joueurs de Guillaume Vizade, pourtant bien regroupés en défense dans la raquette notamment. 47-32 pour Monaco à la pause.

Elie Okobo – Mike James, une paire gagnante à Roland Garros

Au retour des vestiaires, Monaco accélère par le biais de ses extérieurs, et scelle rapidement le sort de la rencontre en prenant 25 points d’avance. Mike James porte jusqu’au bout l’attaque monégasque avec 18 points, bien aidé par Elie Okobo et ses 16 points. Vassilis Spanoulis en profite pour donner quelques minutes de jeu à Juhann Begarin, David Michineau et au jeune Zakaria Mechergui, avant le coup de sifflet final officialisant la victoire des joueurs du Rocher en finale de SuperCoupe.

Monaco s’impose 104-79 face au Mans et soulève donc son premier trophée de la saison, au terme d’un week-end de partage au court Philippe Chatrier. Le quotidien du championnat reprend dès la semaine prochaine pour les deux formations, avec la rentrée de Betclic ELITE à Dijon en ouverture pour Le Mans, quand la Roca Team se déplace au Portel dimanche.

Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
