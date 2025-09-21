Monaco surclasse Le Mans et remporte la SuperCoupe LNB 2025

Les Monégasques ont commencé la rencontre tambour battant, dans le sillage de son quatuor Mike James – Élie Okobo – Daniel Theis – Alpha Diallo, auteurs de 6 points chacun après dix minutes. Les rebonds sont eux aussi contrôlés par les joueurs de la Principauté, malgré la présence sur le parquet de l’imposant Jonathan Jeanne pour les Manceaux. En sortie de banc, Kevarrius Hayes alourdit la note en provoquant de nombreux lancers, et voilà Monaco à près de 15 longueurs d’avance à la fin du premier quart-temps : 30-16.

Malgré les maladresses et pertes de balle, l’écart se stabilise avant la mi-temps autour de cette même quinzaine de points. Shannon Bogues ne ralentit pas et termine même meilleur marqueur de la rencontre avec 24 points, mais le monstre à plusieurs têtes monégasque trouve petit à petit une issue à chaque problématique posée par les joueurs de Guillaume Vizade, pourtant bien regroupés en défense dans la raquette notamment. 47-32 pour Monaco à la pause.

Elie Okobo – Mike James, une paire gagnante à Roland Garros

Au retour des vestiaires, Monaco accélère par le biais de ses extérieurs, et scelle rapidement le sort de la rencontre en prenant 25 points d’avance. Mike James porte jusqu’au bout l’attaque monégasque avec 18 points, bien aidé par Elie Okobo et ses 16 points. Vassilis Spanoulis en profite pour donner quelques minutes de jeu à Juhann Begarin, David Michineau et au jeune Zakaria Mechergui, avant le coup de sifflet final officialisant la victoire des joueurs du Rocher en finale de SuperCoupe.

Monaco s’impose 104-79 face au Mans et soulève donc son premier trophée de la saison, au terme d’un week-end de partage au court Philippe Chatrier. Le quotidien du championnat reprend dès la semaine prochaine pour les deux formations, avec la rentrée de Betclic ELITE à Dijon en ouverture pour Le Mans, quand la Roca Team se déplace au Portel dimanche.