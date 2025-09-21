Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Supercoupe LNB

Mike James élu MVP de la première SuperCoupe LNB 2025

SuperCoupe LNB - Mike James a guidé Monaco vers la victoire en finale de la SuperCoupe LNB, ce dimanche à Roland-Garros, et a été élu MVP de la première édition de la compétition.
|
00h00
Résumé
Écouter
Mike James élu MVP de la première SuperCoupe LNB 2025

Mike James pose avec son trophée de MVP de la SuperCoupe LNB 2025

Crédit photo : Julie Dumélié

Sevrée de trophées en 2024-2025, l’AS Monaco a parfaitement lancé sa nouvelle saison. Ce dimanche 21 septembre, la Roca Team a remporté la toute première SuperCoupe LNB en dominant largement Le Mans (104-79), sur le court central de Roland-Garros. Très bon, Mike James (1,85 m, 35 ans) a été élu MVP de cette première édition. De quoi dissiper les doutes après les tensions de ces derniers mois…

LIRE AUSSI

Une finale maîtrisée de bout en bout

Déjà solide la veille en demi-finale contre Boulazac (95-70), Monaco a imposé sa loi face au MSB. Après un premier acte équilibré, les hommes de Vassilis Spanoulis ont accéléré pour se mettre à l’abri rapidement. Dans une équipe monégasque collective et intense, Mike James a parfaitement tenu son rang.

James en leader, élu MVP

Avec 18 points à 6/12 aux tirs, 6 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions et seulement 2 balles perdues pour 21 d’évaluation en 27 minutes, le meneur américain a été logiquement récompensé du titre de MVP de la compétition.

Mike JAMES
Mike JAMES
18
PTS
6
REB
3
PDE
Logo Betclic ELITE
ASM
104 79
MSB

Déjà passeur décisif la veille (8 passes en 21 minutes contre Boulazac malgré un faible pourcentage au tir, 6 points à 2/9), James a montré qu’il assumait son rôle de leader. Signe fort, c’est lui qui a levé le trophée aux côtés d’Alpha Diallo. Prolongé jusqu’en 2027, il semble avoir retrouvé de la sérénité et se projette déjà sur une saison pleine avec l’objectif de ramener plusieurs titres en Principauté.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Monaco
Monaco
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Supercoupe LNB
00h00Vassilis Spanoulis savoure les premiers pas de son AS Monaco 25-26 : « Nous avons joué de la manière dont je conçois le basket »
Supercoupe LNB
00h00L’AS Monaco reçu quatre sur quatre à Roland Garros : « On veut marcher sur les traces de Rafael Nadal » en sourit Elie Okobo
Supercoupe LNB
00h00Ugo Doumbia, finaliste malheureux avec Le Mans face à Monaco : “On n’a pas joué notre meilleur basket”
Mike James pose avec son trophée de MVP de la SuperCoupe LNB 2025
Betclic ELITE
00h00Mike James élu MVP de la première SuperCoupe LNB 2025
L'AS Monaco a remporté la SuperCoupe LNB 2025
Supercoupe LNB
00h00Monaco surclasse Le Mans et remporte la SuperCoupe LNB 2025
Assemian Moularé s'est ecnore distingué contre Naples
Betclic ELITE
00h00JL Bourg : retour gagnant pour Frédéric Fauthoux face à Naples
Supercoupe LNB
00h00Yakuba Ouattara, capitaine d’un Paris Basketball « encore en préparation » battu par Boulazac en petite finale de SuperCoupe LNB
Supercoupe LNB
00h00Après la victoire contre Paris, Alexandre Ménard (Boulazac) a vu « beaucoup de garçons être prêts à aller à la guerre »
Supercoupe LNB
00h00Léopold Cavalière et le Paris Basketball battus en petite finale par Boulazac : “Au-delà du résultat, on n’a pas réussi à performer”
Supercoupe LNB
00h00L’incroyable retournement de situation de Boulazac face à Paris qui s’offre la petite finale de la SuperCoupe LNB
1 / 0
Livenews NBA
Kevin Durant veut aller chercher une médaille d'or à domicile
NBA
00h00Kevin Durant vise les Jeux olympiques 2028 pour une cinquième médaille d’or
NBA
00h00Trop de promesses, pas encore de consécration : le retour frustrant des Knicks au sommet
Mohamed Diawara avec New York à la Summer League
NBA
00h00Mohamed Diawara devrait bien signer son contrat rookie avec les Knicks
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes va faire le camp de présaison des Cleveland Cavaliers
Frédéric Fauthoux était l'invité du Super Moscato Show ce vendredi
NBA
00h00Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027
NBA
00h00Blessé à l’EuroBasket, Bilal Coulibaly a été opéré du pouce !
NBA
00h00Les ennuis continuent pour cette superstar NBA : nouvelles révélations explosives dans une affaire de fraude à 30 millions de dollars
Le 7 juillet 2025, Noa Essengue a été présenté au public du Chicago White Sox contre les Toronto Blue Jays au Rate Field.
NBA
00h00[Vidéo] Process Corporation présente Noa Essengue, plus haut Français de la Draft NBA 2025
NBA
00h00Déménagement en NBA ! Las Vegas perd gros pour la Cup
NBA
00h00La NBA change une règle cruciale : une révolution pour un spectacle garanti et des joueurs protégés
1 / 0