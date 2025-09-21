Mike James élu MVP de la première SuperCoupe LNB 2025

Sevrée de trophées en 2024-2025, l’AS Monaco a parfaitement lancé sa nouvelle saison. Ce dimanche 21 septembre, la Roca Team a remporté la toute première SuperCoupe LNB en dominant largement Le Mans (104-79), sur le court central de Roland-Garros. Très bon, Mike James (1,85 m, 35 ans) a été élu MVP de cette première édition. De quoi dissiper les doutes après les tensions de ces derniers mois…

Une finale maîtrisée de bout en bout

Déjà solide la veille en demi-finale contre Boulazac (95-70), Monaco a imposé sa loi face au MSB. Après un premier acte équilibré, les hommes de Vassilis Spanoulis ont accéléré pour se mettre à l’abri rapidement. Dans une équipe monégasque collective et intense, Mike James a parfaitement tenu son rang.

James en leader, élu MVP

Avec 18 points à 6/12 aux tirs, 6 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions et seulement 2 balles perdues pour 21 d’évaluation en 27 minutes, le meneur américain a été logiquement récompensé du titre de MVP de la compétition.

Déjà passeur décisif la veille (8 passes en 21 minutes contre Boulazac malgré un faible pourcentage au tir, 6 points à 2/9), James a montré qu’il assumait son rôle de leader. Signe fort, c’est lui qui a levé le trophée aux côtés d’Alpha Diallo. Prolongé jusqu’en 2027, il semble avoir retrouvé de la sérénité et se projette déjà sur une saison pleine avec l’objectif de ramener plusieurs titres en Principauté.