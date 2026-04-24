Hugo Yimga-Moukouri (2,03 m, 17 ans) poursuit sa montée en puissance en Betclic ELITE. Déjà récompensé en décembre, février et mars, l’ailier de Nanterre a été désigné meilleur jeune du mois d’avril, confirmant son statut de référence jeune sur la scène française cette saison.

Le Three-peat pour Hugo Yimga-Moukouri, après le mois de février et mars, il est élu meilleur jeune d'avril by Gedibois! 👑 Peut-il être le meilleur jeune de la phase retour ?#BetclicELITE #Basketball pic.twitter.com/Qp3L4ePQVw — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) April 21, 2026

Une domination confirmée malgré un faible volume de matchs

Sur le mois d’avril, Hugo Yimga-Moukouri n’a disputé que deux rencontres, mais cela ne l’a pas empêché de marquer les esprits. Sur cette courte séquence, il a tourné à 19,5 points et 5 rebonds de moyenne, avec un temps de jeu à 25 minutes par match.

Le 4 avril face à Paris, malgré la défaite de Nanterre (96-92), il s’est montré à son avantage avec 19 points et 5 rebonds pour 17 d’évaluation en 23 minutes. Quelques jours plus tard, le 10 avril contre Nancy, il a confirmé en participant activement à la victoire des siens (86-72), avec 20 points, 5 rebonds et 24 d’évaluation en 27 minutes.

Absent suite à une blessure lors de la lourde défaite à Limoges le 19 avril (97-79), il n’a toutefois pas vu sa candidature remise en question.

Une régularité qui impressionne sur la durée

Ce troisième trophée consécutif en 2026 vient récompenser une constance rare pour un joueur de son âge. Déjà lauréat en décembre, février et mars, Hugo Yimga-Moukouri s’impose comme le jeune le plus dominant de la saison en Betclic ELITE avec 4 trophées cette saison à son actif.

Sur l’ensemble de l’exercice, ses statistiques parlent pour lui avec 8,6 points à 63% aux tirs, 3,7 rebonds et une efficacité globale solide (9,5 d’évaluation en moyenne), le tout dans un rôle en constante évolution.

Cette capacité à performer tout en gagnant en responsabilités illustre sa progression mois après mois.

PROFIL JOUEUR Hugo YIMGA-MOUKOURI Poste(s): Ailier Taille: 203 cm Âge: 17 ans (03/07/2008) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 8,6 #97 REB 3,7 #70 PD 0,3 #206

Nanterre toujours bien placé dans la course

Collectivement, Nanterre continue de jouer les premiers rôles. Le club francilien pointe actuellement à la 3e place du classement avec un bilan de 19 victoires pour 8 défaites.

Une dynamique positive à laquelle Hugo Yimga-Moukouri contribue largement, tant par son efficacité offensive que par son impact global sur le jeu.

On vous fait découvrir @Nanterre92, le premier club pro de Victor Wembanyama ! 🔥 Nanterre c'est LA surprise de la saison avec Hugo Yimga-Moukouri, un des cracks du basket français 🤩 🤝 @XiaomiFrance#BetclicELITE #Basketball pic.twitter.com/B5dJSMKvk5 — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) April 22, 2026

Les lauréats du trophée de meilleur jeune