Les Boston Celtics ont répondu présent à Philadelphie en s’imposant 108-100 face aux 76ers lors du Game 3, prenant ainsi l’avantage dans cette série avec un score de 2-1. Jayson Tatum et Jaylen Brown ont mené la charge offensive avec 25 points chacun, démontrant leur capacité à élever leur niveau de jeu dans les moments cruciaux.

Tatum retrouve ses sensations après sa blessure

L’ailier de Boston continue d’impressionner depuis son retour de blessure, réussissant 5 tirs à 3-points sur 9 tentatives. Il s’agissait seulement de son 19e match cette saison après avoir subi une opération au tendon d’Achille en mai dernier. L’ailier des C’s semble retrouver progressivement sa forme optimale après près d’une année d’absence.

« Nous voulions définitivement revenir et répondre après avoir perdu un match à domicile », a déclaré Brown. « Nous ne pouvons pas perdre deux matchs d’affilée en playoffs. C’est difficile. Donc c’était une grande victoire pour nous. »

Le duo Tatum-Brown a été décisif dans le quatrième quart-temps, inscrivant 19 des 29 points de leur équipe. JT a planté un 3-points crucial pour donner six points d’avance (100-96), avant que Payton Pritchard n’enfonce le clou avec un step-back à 3-points (103-98). C’est finalement Jayson Tatum qui a scellé la victoire avec un dernier 3-points pour porter le score à 106-100.

JAYSON TATUM DAGGER THREE FOR THE WIN 😤🗡️ HE'S BACK 🔥 pic.twitter.com/3pMcFOUgWz — Bleacher Report (@BleacherReport) April 25, 2026

Maxey brille en l’absence d’Embiid

Du côté de Philadelphie, Tyrese Maxey a livré une performance remarquable avec 31 points, compensant une nouvelle fois l’absence de Joel Embiid. Le pivot star manquait son troisième match consécutif, continuant sa convalescence après son appendicectomie. Paul George a ajouté 18 points à l’effort collectif des 76ers.

« Nous étions en position de gagner ce match », a confié Maxey. « On doit en prendre un dimanche, protéger notre terrain et égaliser dans la série. »

La bataille à 3-points s’est avérée déterminante, comme dans les matchs précédents de cette série. Menés par Tatum et Pritchard (5 chacun), les Celtics ont réussi 20 tirs à 3-points sur 47 tentatives, tandis que les 76ers n’en ont converti que 12 sur 35. Cette supériorité à longue distance a fait la différence dans les moments clés.

« Ils ont réussi quelques tirs assez difficiles, surtout en fin de match », a reconnu l’entraîneur des 76ers Nick Nurse. Les remplaçants d’Embiid, Adem Bona et Andre Drummond, n’ont combiné que 22 points, illustrant l’impact de l’absence de leur pivot titulaire. Le Game 4 aura lieu dimanche à Philadelphie et si Boston venait à prendre deux longueurs d’avance dans cette confrontation, le retour dans le Massachusetts pourrait s’apparenter à une mission impossible pour les coéquipiers de Tyrese Maxey.