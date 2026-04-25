Les Spurs ont réussi l’exploit de s’imposer 120-108 sur le parquet de Portland vendredi soir, prenant ainsi l’avantage 2-1 dans cette série du premier tour des playoffs. Une performance d’autant plus remarquable que l’équipe texane évoluait sans sa superstar Victor Wembanyama, toujours en convalescence après sa commotion cérébrale.

Stephon Castle porte les Spurs vers la victoire

Avant la rencontre, l’entraîneur Mitch Johnson avait annoncé le forfait de Wemby, qui continue de récupérer de sa commotion subie lors du Game 2 mardi soir. Face à cette absence de taille, c’est Stephon Castle qui a pris ses responsabilités avec un match exceptionnel à 33 points. L’arrière a été parfaitement épaulé par Dylan Harper, auteur de 27 points et 10 rebonds.

Ces performances combinées prouvent que les Spurs bénéficient d’une profondeur intéressante malgré l’absence de leur leader. De’Aaron Fox et Devin Vassell ont respectivement ajouté 18 et 11 points à la marque de San Antonio.

Les Blazers, qui disputaient leur premier match de playoffs à domicile depuis 2021, ont pourtant longtemps cru pouvoir profiter de l’absence du pivot français. Menés par Jrue Holiday et ses 29 points, ils ont même compté 15 points d’avance au troisième quart-temps (82-67).

Stephon Castle and Dylan Harper join KD and Russell Westbrook as the only duos in NBA history, age 21 or younger, to each score 25+ points in the same playoff game 🔥 pic.twitter.com/mgZ89KBIv9 — ESPN Insights (@ESPNInsights) April 25, 2026

Un comeback spectaculaire au quatrième quart-temps

Portland semblait tenir son match avec une avance confortable, après un 3-points de Jerami Grant qui leur avait donné 65-59 à la mi-temps. Mais les Spurs ont montré du caractère en signant un impressionnant 21-5 pour reprendre les devants avant le dernier quart-temps.

Dans les moments cruciaux, Castle a encore frappé avec un step-back jumper et deux lancers-francs qui ont donné 105-95 d’avance aux Spurs à la moitié du quatrième quart-temps. Les locaux se sont alors effondrés, incapables de répondre à l’intensité texane.

Luke Kornet, titularisé en lieu et place de Wembanyama, a livré une prestation solide avec 14 points et 10 rebonds. Le Game 4 aura lieu dimanche au Moda Center, avec un statut incertain pour le Français, premier joueur unanimement élu Défenseur de l’Année et finaliste pour le titre de MVP cette saison avec ses moyennes de 25 points, 11,5 rebonds et 3,1 contres par match.