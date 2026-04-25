Les Lakers ont réalisé l’impossible à Houston. Menés de six points à 30 secondes de la fin du temps réglementaire, ils ont renversé la situation pour s’imposer 112-108 en prolongation et prendre une avance quasi-insurmontable de 3-0 dans cette série de premier tour de Conférence Ouest.

À 41 ans et après 45 minutes de jeu, LeBron James a une nouvelle fois prouvé sa grandeur en inscrivant le 3-points égalisateur à 13,1 secondes de la fin du quatrième quart-temps. Le King a terminé la rencontre avec 29 points, 13 rebonds et 6 passes décisives, malgré 8 ballons perdus qui avaient failli coûter cher aux siens.

Une fin de match cauchemardesque pour Houston

Tout semblait pourtant sourire aux locaux, privés de Kevin Durant pour le deuxième match de la série en raison d’une entorse à la cheville. Dominants avec un score de 101-95 et moins d’une minute à jouer, ils tenaient leur victoire salvatrice entre leurs mains.

C’est alors qu’une série d’erreurs fatales a précipité leur chute. D’abord, Marcus Smart a intercepté une passe de Jabari Smith Jr. avant d’être fauché sur un tir à 3-points par Jae’Sean Tate. L’ancien joueur des Celtics a converti ses trois lancers-francs pour ramener L.A. à trois points (101-98).

Sur la remise en jeu suivante, Reed Sheppard s’est fait subtiliser le ballon par le James au milieu de terrain. Après un échange avec Luke Kennard, le King s’est élevé derrière l’arc pour égaliser dans un silence de cathédrale. Ime Udoka n’a pas mâché ses mots après la rencontre : « Vous avez une avance de six points avec 20 ou 30 secondes à jouer, vous récupérez un rebond et vous devez juste garder le ballon. »

LEBRON JAMES IS INEVITABLE!!! All The Angles of his game-tying 3 pointer – Presented by TAB#NBAxTAB pic.twitter.com/HEHJ3C4KhK — NBA Australia (@NBA_AU) April 25, 2026

Smart décisif en prolongation

La prolongation a tourné à l’avantage des Angelinos grâce à Marcus Smart, auteur de 8 des 11 points de son équipe dans la période additionnelle. Le vétéran a terminé avec 21 points, 10 passes décisives et 5 interceptions, confirmant sa renaissance sous le maillot californien.

Côté Texans, Alperen Sengun (33 points, 16 rebonds) et Amen Thompson (26 points, 11 rebonds) ont livré des performances remarquables, mais insuffisantes face à l’expérience des visiteurs. Reed Sheppard, titularisé en l’absence de Durant, a connu une soirée difficile avec 17 points à 6/21 aux tirs et 5 ballons perdus.

Les Lakers, toujours privés de Luka Doncic et Austin Reaves, peuvent désormais viser le sweep dimanche soir lors du Game 4. Aucune équipe NBA n’a jamais remonté un déficit de 3-0 en playoffs, plaçant Houston dans une situation quasi-désespérée pour la suite de la série.