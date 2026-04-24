Si on leur avait dit en février — lorsqu’ils sortaient d’une série de cinq défaites consécutives en EuroLeague et se retrouvaient au bord du Top 10 — ils ne l’auraient peut-être pas cru. Et pourtant, les Monégasques vont bel et bien connaître les playoffs au bout de cette saison 2025/26 éprouvante.

Après la défaite chez le Panathinaïkos lors du premier match de play-in 7-8, ils ont relevé la tête à la maison, face à un FC Barcelone qu’ils connaissent si bien. Dans ce remake des playoffs 2025, c’est comme l’année dernière la Roca Team qui a triomphé, et tient désormais un bilan de 3-0 cette saison contre les Blaugranas. On a retrouvé le meilleur visage des Monégasques qui ont cette fois pu jouer à 9, grâce au retour d’un Terry Tarpey facteur X de la première période (7 points, 4 rebonds en 5 minutes).

Une première période quasiment parfaite (49-35), une seconde période plus en gestion, et voilà un écart final de neuf points (79-70) qui leur obtient le dernier ticket pour les playoffs d’EuroLeague ! Au Final Four en 2023 et 2025, au premier tour en 2022 et 2024, le club va retourner en playoffs pour la cinquième année consécutive depuis son arrivée en EuroLeague en 2021. Ce sera contre l’ogre Olympiakos, leader de la saison régulière, qu’ils connaissent aussi par cœur. Mais avant ça, direction Bercy pour jouer la finale de la Coupe de France… dès demain, à 18h30.

Développement à venir…