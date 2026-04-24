L’exode des talents tricolores vers les États-Unis se poursuit, et cette fois, c’est du côté de Cincinnati que les regards se tournent. L’université de Xavier, engagée dans la prestigieuse conférence Big East, vient de frapper un coup contre les championnats français en officialisant le recrutement simultané de deux jeunes tricolores : Lucile Jérôme (1,75 m, 22 ans) et Stella Mavuanga (1,68 m, 21 ans). Une double signature qui confirme l’attrait grandissant de la NCAA pour la formation à la française, qui a déjà dérobé Jess-Mine Zodia ou Adja Kane ces derniers jours. Les jeunes féminines suivent la même voie ouverte par leurs homologues masculins.

Deux extérieures polyvalentes

La première, et la plus significative en tant que joueuse montante de LBWL, est donc Lucile Jérôme. Après avoir fait ses armes au sein du centre de formation de l’USO Mondeville, véritable usine à championnes, elle s’apprête à franchir l’Atlantique avec un bagage technique déjà bien fourni. Arrière polyvalente, capable d’évoluer sur les postes 1 et 2, elle a compilé 6,0 points et 3,2 passes décisives en seulement 14 minutes de moyenne cette saison avec les Flammes Carolo. La signature de la championne d’Europe U20 en 2023 intervient alors qu’elle est en plein milieu des playoffs de LBWL, à cinq jours du début de la demi-finale de Charleville contre Bourges.

PROFIL JOUEUR Lucile JÉRÔME Poste(s): Ailier Taille: 175 cm Âge: 22 ans (27/11/2003) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroLeague Féminine PTS 6,3 #119 REB 1,4 #201 PD 2,4 #59

Quant à Stella Mavuanga, elle aussi était en train de monter, mais en LF2. Après être passée par le centre de formation de Bourges, la meneuse de la génération 2004 a décollé en deuxième division, d’abord avec le Champagne Basket, mais surtout avec Saint-Amand depuis 2024. Cette saison, elle compilait 12,6 points à 39,2% aux tirs (dont 25% à 3-points), 3,7 rebonds, 5,4 passes décisives et 2,4 interceptions en 30 minutes de moyenne, étant dans le Top 20 des joueuses de LF2 à l’évaluation (13,7). Elle a notamment fini très fort la saison, même si son équipe a perdu au premier tour des playoffs.

Une fac internationale

Pour l’université de Xavier, attirer deux joueuses françaises de ce calibre n’est pas un hasard. La fac de l’Ohio est adepte du recrutement internationale, puisque Jérôme et Mavuanga rejoindront une Espagnole, une Néo-Zélandaise, une Finlandaise, une Portugaise ou encore une Israélienne. Reste à voir comment ce beau monde pourra s’adapter rapidement au rythme rapide et intense du basket universitaire américain.

PROFIL JOUEUR Stella MAVUANGA Poste(s): Meneur Taille: 168 cm Âge: 21 ans (06/06/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / LF2 PTS 12,8 #24 REB 3,7 #65 PD 5,2 #4

Concernant les deux tricolores, elles renforcent en tout cas le back-court avec des profils complémentaires. Jérôme avec un profil de combo guard créatrice, capable de stabiliser le périmètre mais aussi de « briller en transition, ce qui nous permettra de jouer vite et d’être plus efficace en attaque » selon le communiqué du club, tandis que Mavuanga est « une extérieure rapide et fougueuse, qui va donner le ton avec sa dureté et sa rage de vaincre. »