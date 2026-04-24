Laval et Lamboisières-Martin triomphent au Trophée Coupe de France à Bercy !
Trophée Coupe de France - Le Pays de la Loire à l'honneur lors du Trophée Coupe de France à l'Accor Arena : Laval et Lamboisières-Martin ont remporté le titre, respectivement chez les hommes et chez les femmes.
|
00h00
Résumé
Écouter
La joie des joueurs et joueuses du Pays de la Loire
Crédit photo : Wacziak/FFBB
Le Trophée Coupe de France est toujours une grande opportunité pour quatre clubs amateurs de vivre une finale dans les conditions du très haut niveau, à l’Accor Arena de Bercy devant des milliers de spectateurs, retransmise en direct sur Youtube avec un dispositif TV et des commentateurs, avec une remise des trophées… Une expérience unique dans une vie. Cette année, les quatre clubs alignés étaient inédits, et vivaient donc cette grande découverte. Voici les résultats du match masculin et du match féminin, qui succèdent donc à Marmande et Rouen-Bihorel, titrés l’année dernière.
Hommes : Laval 83-69 La Ravoire
Femmes : Lamboisières-Martin 78-65 Saint-Delphin
Développement à venir…
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Commentaires