Le Trophée Coupe de France est toujours une grande opportunité pour quatre clubs amateurs de vivre une finale dans les conditions du très haut niveau, à l’Accor Arena de Bercy devant des milliers de spectateurs, retransmise en direct sur Youtube avec un dispositif TV et des commentateurs, avec une remise des trophées… Une expérience unique dans une vie. Cette année, les quatre clubs alignés étaient inédits, et vivaient donc cette grande découverte. Voici les résultats du match masculin et du match féminin, qui succèdent donc à Marmande et Rouen-Bihorel, titrés l’année dernière.

Hommes : Laval 83-69 La Ravoire

Femmes : Lamboisières-Martin 78-65 Saint-Delphin

Développement à venir…