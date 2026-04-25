Le grand rendez-vous est fixé. Ce samedi 25 avril 2026, c’est l’heure des finales de la Coupe de France. Villeneuve-d’Ascq – Basket Landes puis Le Mans – Monaco, deux affiches prestigieuses entre deux cadors du basket français, avec un trophée majeur à la clé pour conclure la semaine.

L'@Accor_Arena 🏟️ se transforme pour les Finales de la Coupe de France 🏆🏀🇫🇷 ! Le décor est prêt. Le spectacle peut commencer.#CDFBasket pic.twitter.com/b8eYTrnB7L — Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) April 23, 2026

À quelle heure voir Basket Landes – Villeneuve-d’Ascq ?

La finale entre le MSB et la Roca Team débutera à 15h30 ce samedi 25 avril à l’Accor Arena.

À quelle heure voir Le Mans – Monaco ?

La finale entre le MSB et la Roca Team débutera à 18h30 ce samedi 25 avril à l’Accor Arena.

Sur quelle chaîne voir les finales ?

Les deux rencontres seront diffusées en direct et en clair sur La chaîne L’Équipe.

Une Accor Arena bien garnie

L’ambiance s’annonce chaude à Bercy. Environ un millier de supporters du MSB sont attendus dans les tribunes, prêts à pousser leur équipe vers un cinquième sacre dans la compétition. Traditionnellement, quand Basket Landes se déplace à Bercy, un virage de l’AccorArena est entièrement bleu.

Au total, l’Accor Arena peut accueillir près de 16 000 spectateurs, promettant une belle affluence pour cet événement majeur du basket français.

Le programme complet de la journée

Vendredi 24 avril

18h : Finale Trophée féminin (YouTube FFBB)

20h30 : Finale Trophée masculin (YouTube FFBB)

Samedi 25 avril

10h : Finale U18 féminines (YouTube FFBB)

12h45 : Finale U18 masculins (YouTube FFBB)

15h30 : Finale féminine (La chaîne L’Équipe)

18h30 : Finale masculine Le Mans – Monaco (La chaîne L’Équipe)

Une journée marathon pour les fans de basket, avec toutes les finales réunies au même endroit.