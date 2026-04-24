Cette soirée du vendredi 24 avril n’était qu’un avant-goût de ce qui attend les fans de l’ÉLITE 2 demain. Car c’est véritablement le week-end qui sera important pour le compte de cette 35e journée et pour la suite de la saison. Le duel entre Roanne et Quimper principalement, qui pourrait couronner la Chorale championne de deuxième division en cas de victoire, puisque Pau-Orthez (2e) ne pourrait plus les rattraper, même s’ils battent Antibes demain, ainsi que leurs trois prochains matchs. De l’autre côté, une défaite de Quimper condamnerait quasiment ces derniers à un retour en NM1, sauf miracle.

Le Top 6 se maintient

En attendant donc, 7 des 10 matchs de cette 35e journée ont rendu leur verdict ce vendredi soir, alors que les équipes disputaient déjà leur sixième match du mois. Les trois équipes du Top 6 en lice (Vichy, Poitiers, Blois) ont tous gagné, mais non sans difficulté. Les Vichyssois notamment ont dû cravacher dans le dernier quart-temps pour stopper La Rochelle, qui toquait aux portes du Top 6 (score 73-70).

« La Rochelle ? Une très belle équipe, avec un bon équilibre entre aspect offensif et physicalité défensive. Tous leurs joueurs peuvent être impactants. » jugeait à juste titre Dounia Issa à La Montagne avant le match. Ses joueurs ont été menés toute la rencontre, mais ont réussi à passer devant grâce à un game-winner d’un Illan Pietrus MVP (19 points).

Pendant quelques minutes, Poitiers était sur le podium, avant que Vichy ne récupère finalement la victoire. Car le PB86 a triomphé d’une équipe de Rouen officiellement maintenue, mais qui s’est tout de même bien battue à la maison (88-90). L’effort collectif poitevin a triomphé des individualités rouennaises, avec… 31 points de Trayvon Croft et 22 d’Arthur Bouba.

De son côté, Blois a enchaîné après son beau succès contre l’Élan Bérnais, mettant fin à cette passe compliquée de quelques semaines. Victoire 75-81 à Saint-Chamond, grâce à un deuxième quart-temps de grande classe (16-31) et une domination dans la raquette (44 rebonds à 37, le SCABB limité à 39% à 2-points).

Développement à venir…

Tous les résultats de cette soirée du vendredi pour la 35e journée :