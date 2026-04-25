Elle était déjà familière de l’enceinte de Bercy, et cela lui a sûrement été utile. Dans une salle très clairsemée, Margaux Raimbault (1,83 m, 17 ans) a fait parler l’étendue de son talent sous le maillot des jeunes carolos invaincues. Mais aussi son expérience de l’Accor Arena. La meneuse signe une nouvelle copie de leader avec les U18, en finale de Coupe de France U18 Féminine face à Angers, jusque-là invaincu en deuxième phase de saison.

Celle qui indiquait ne pas venir à Bercy pour de la figuration ramène un nouveau trophée à Charleville-Mézières. Dans la peau d’une cador cette fois, un an après son sacre historique avec les pros, où elle n’était pas entrée en jeu.

Margaux Raimbault leader des Flammes

Capitaine, Margaux Raimbault a d’entrée montré l’exemple. 7 points dans le premier quart-temps, 13 au final, mais aussi une intensité défensive de tous les instants pour faire déjouer les Angevines. Elle a trouvé en Eva Hamlil un parfait relais, une MVP, tant dans la rigueur défensive que dans le scoring avec 19 points.

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Avec déjà 23 points d’avance et seulement 14 points encaissés, les Flammes filaient tout droit vers le sacre à la pause (37-14, 20′). Mais elles n’ont pas desserré leur étreinte pour autant en seconde période. Les Ardennaises s’imposent au final 68-47 face à des Angevines qu’elles pourraient retrouver au Final Four U18.

Des Angevines qui ont néanmoins montré une réaction d’orgueil à l’aube du dernier quart-temps. Elles ont trouvé leur rythme de croisière, celui-là même qui leur permet d’être invaincues sur la deuxième phase ; malheureusement trop tardivement pour chiper l’emprise du match.

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La saison n’est pas finie pour autant pour les Carolos, qui entament au contraire le début de leur moisson. Le groupe s’est fixé un triple couronnement : le Championnat de France U18, le Championnat de France Espoir et la Coupe de France U18. Cette dernière est en poche pour le groupe de Dessislava Anguelova qui « compte bien aller au bout. » Le cas échéant, ce serait une fin d’aventure rêvée dans les Ardennes pour Margaux Raimbault, qui s’est déjà engagée en Boulangère Wonderligue avec Charnay.