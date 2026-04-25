Daniel Theis (2,03 m, 34 ans) pourra-t-il enchaîner ? Vainqueur du FC Barcelone vendredi soir à Gaston-Médecin (79-70), Monaco a validé son billet pour les playoffs d’EuroLeague, où la Roca Team défiera l’Olympiakos. Mais à moins de 24 heures de la finale de Coupe de France contre Le Mans, samedi à 18h30 à l’Accor Arena, le club de la Principauté a peut-être perdu l’un de ses intérieurs majeurs.

Une lourde chute en fin de match

À moins de trois minutes de la fin, alors que Monaco menait encore 74-68, l’Allemand a chuté lourdement sur le dos après avoir tenté d’intervenir sur une remise en jeu catalane destinée à Jan Vesely. Le pivot, champion du monde 2023 avec l’Allemagne, a semblé immédiatement touché au bas du dos.

Déjà diminuée et contrainte de fonctionner avec un effectif resserré depuis plusieurs semaines, la Roca Team pourrait donc devoir disputer la finale de Coupe de France sans l’un de ses points d’ancrage intérieurs.

Markoishvili : « Cela n’a pas l’air bon »

Après la rencontre, Manuchar Markoishvili n’a pas caché son inquiétude au sujet de Daniel Theis. « Sur le moment, et pour l’instant, cela n’a pas l’air bon », a reconnu l’entraîneur monégasque, dans des propos rapportés par L’Équipe. « J’espère que ce n’est pas sérieux car on a besoin de lui, il est très important pour nous. Mais malheureusement je n’ai pas plus d’infos pour l’instant, car il devra passer des examens pour en savoir plus. »

Monaco doit désormais basculer très vite vers Bercy, avec un deuxième match en 24 heures et un trophée national en jeu face au Mans. La présence ou non de Daniel Theis pourrait peser lourd dans l’équilibre intérieur de cette finale.