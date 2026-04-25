« Liées à vie » : Le premier sacre historique des Flammes Carolo en Coupe de France U18
Eva Hamlil a été déterminante dans le premier sacre des Flammes Carolo en Coupe de France U18.
Invaincues cette saison, les joueuses des Ardennes n’ont pas tremblé pour offrir au centre de formation des Flammes Carolo son premier titre national. Portées par une entame étouffante (37-14 à la mi-temps), les Carolos ont su gérer un léger passage à vide en seconde période pour s’imposer largement.
« On se prépare depuis longtemps, on était prêtes »
Auteure d’un match plein avec 19 points et une activité défensive débordante, la jeune meneuse Eva Hamlil ne cachait pas sa joie d’avoir foulé le parquet de Bercy. « Franchement, j’étais super excitée. On attend ce moment depuis longtemps, on se prépare depuis longtemps. On était prêtes, on a su se rassurer entre nous. C’est ça qui nous a mis en confiance pour le début du match. »
Se rassurer, mais aussi assurer défensivement. Car les Ardennaises ont étouffé les Angevines d’entrée, un plan parfaitement exécuté. « C’était le but, on a travaillé pour. C’est un peu notre identité aussi, cette agressivité défensive qu’on promet. On a su le faire dès le début du match et je pense que c’est ça qui nous a bien lancés. » La jeune joueuse ressort par ailleurs de sa première finale de Coupe avec le trophée de MVP, de quoi rendre l’événement encore plus « spécial » dans sa mémoire.
« Vous allez rester dans le livre d’or du club »
De son côté, la technicienne des Flammes Dessislava Anguelova en était à sa sixième finale de Coupe, carrières de joueuse et de coach confondues. Malgré un trou d’air qu’elle met sur le compte de l’enjeu, la technicienne a vu ses joueuses entrer dans le « livre d’or » du club ardennais. Ni plus, ni moins. « C’est le premier titre pour le centre de formation de Charleville. Ce que j’ai dit aux gamines avant le match : « Vous allez rester dans le livre d’or du club ». On est liées à vie avec ce groupe-là par rapport à cette médaille. »
Une médaille qui peut être la prmeière d’une moisson de trois compétitions, car elles visent également des sacre en championnat de France U18 et Espoir. « Je veux vraiment qu’on parte d’ici fin mai en disant qu’on en a gagné trois Les gamines sont prêtes pour ça », martèle-t-elle, avertissant que ce n’était pas de la surconfiance.
Depuis Bercy, Accor Arena…
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