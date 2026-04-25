Invaincues cette saison, les joueuses des Ardennes n’ont pas tremblé pour offrir au centre de formation des Flammes Carolo son premier titre national. Portées par une entame étouffante (37-14 à la mi-temps), les Carolos ont su gérer un léger passage à vide en seconde période pour s’imposer largement.

« On se prépare depuis longtemps, on était prêtes »

Auteure d’un match plein avec 19 points et une activité défensive débordante, la jeune meneuse Eva Hamlil ne cachait pas sa joie d’avoir foulé le parquet de Bercy. « Franchement, j’étais super excitée. On attend ce moment depuis longtemps, on se prépare depuis longtemps. On était prêtes, on a su se rassurer entre nous. C’est ça qui nous a mis en confiance pour le début du match. »

Se rassurer, mais aussi assurer défensivement. Car les Ardennaises ont étouffé les Angevines d’entrée, un plan parfaitement exécuté. « C’était le but, on a travaillé pour. C’est un peu notre identité aussi, cette agressivité défensive qu’on promet. On a su le faire dès le début du match et je pense que c’est ça qui nous a bien lancés. » La jeune joueuse ressort par ailleurs de sa première finale de Coupe avec le trophée de MVP, de quoi rendre l’événement encore plus « spécial » dans sa mémoire.

« Vous allez rester dans le livre d’or du club »

De son côté, la technicienne des Flammes Dessislava Anguelova en était à sa sixième finale de Coupe, carrières de joueuse et de coach confondues. Malgré un trou d’air qu’elle met sur le compte de l’enjeu, la technicienne a vu ses joueuses entrer dans le « livre d’or » du club ardennais. Ni plus, ni moins. « C’est le premier titre pour le centre de formation de Charleville. Ce que j’ai dit aux gamines avant le match : « Vous allez rester dans le livre d’or du club ». On est liées à vie avec ce groupe-là par rapport à cette médaille. »

Une médaille qui peut être la prmeière d’une moisson de trois compétitions, car elles visent également des sacre en championnat de France U18 et Espoir. « Je veux vraiment qu’on parte d’ici fin mai en disant qu’on en a gagné trois Les gamines sont prêtes pour ça », martèle-t-elle, avertissant que ce n’était pas de la surconfiance.

Depuis Bercy, Accor Arena…