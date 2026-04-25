Après les cuvées historiques marquées par les sommets de Victor Wembanyama et Zaccharie Risacher, le réservoir français pour la Draft NBA 2026 semblait déjà plus réduit. Mais une nouvelle information vient encore bousculer les projections : Adam Atamna (1,95 m, 18 ans), seul joueur français figurant dans le Top 100 d’ESPN, aurait décidé de décliner la possibilité de se présenter à la prochaine Draft.

Notable international prospects who declined to enter the 2026 NBA Draft, per sources: Dash Daniels

Adam Atamna

Michael Ružić

Momo Faye Class will again be lacking some depth after quite a few college players also returned to school. pic.twitter.com/vMrjR7mFOX — Jonathan Givony (@DraftExpress) April 24, 2026

Reculer pour mieux sauter

xL’information, révélée par l’insider Jonathan Givony de DraftExpress, indique qu’Atamna fait partie des prospects internationaux notables ayant choisi de retirer leur nom pour cette édition. Jusqu’ici, il occupait la 58e place de la Mock Draft d’ESPN, faisant de lui le seul tricolore avec une réelle chance d’être sélectionné selon les observateurs américains. Ce retrait, qui ferait écho à celui de l’intérieur parisien Momo Faye, pourrait signifier qu’aucun Français ne sera choisi lors de la prochaine cérémonie.

Pour l’arrière villeurbannais, ce choix semble dicté par la volonté de continuer à « prendre du gallon » dans le monde professionnel. Auteur de performances remarquées en Betclic ELITE, notamment avec une pointe à 24 points face à Monaco, Atamna semble privilégier la confirmation de ses promesses actuelles plutôt qu’un saut prématuré vers l’inconnu.

Une cote pourtant en hausse après le Hoop Summit

Ce retrait est d’autant plus surprenant qu’Adam Atamna sort d’une expérience réussie au Nike Hoop Summit à Portland. Seul représentant français invité, il a pu s’étalonner face au gratin mondial et aux 30 franchises NBA. Sur le terrain, il a livré une prestation jugée « propre » lors de la courte défaite de la sélection mondiale (102-100), compilant 5 points et 3 passes décisives en 18 minutes, tout en affichant le meilleur différentiel de son équipe (+3).

Devant les scouts, le jeune arrière a fait preuve d’une maturité physique et technique acquise au contact du monde pro. Il expliquait d’ailleurs au micro de Krysten Peek pour Yahoo Sports que ses deux années en Betclic ELITE lui donnaient un avantage certain : « Jouer avec des gens de mon âge, c’est un peu plus lent et plus facile ».

Si son nom disparaît des radars pour 2026, son passage remarqué dans l’Oregon et ses moyennes de 8,1 points et 2,1 passes cette saison confirment qu’Atamna reste l’un des prospects les plus suivis de l’Hexagone. Reste à savoir si son avenir s’écrira toujours à l’ASVEL ou si une option en NCAA pourrait émerger, bien qu’aucune information n’ait encore filtré à ce sujet.