Une semaine après le marathon de Paris, celui de Monaco arrivait dans ses derniers kilomètres ce samedi soir à Bercy. Les joueurs de Sergiy Gladyr, qualifiés pour les playoffs d’EuroLeague depuis moins de 24 heures et leur succès sur Barcelone, étaient attendus à Paris par les Manceaux, en finale de Coupe de France.

Au-delà de se battre pour le prestigieux trophée, il y avait de quoi être déterminés pour les hommes de Guillaume Vizade, battus à quatre reprises par ses mêmes Monégasques depuis le début de saison. Mais malgré la cadence infernale à laquelle étaient soumise l’équipe, la Roca Team a trouvé les ressorts et les ressources qui leur restaient pour une nouvelle fois l’emporter sur les Sarthois.

16 points d’avance à la mi-temps, dans un éclat

Le contexte était rendu encore plus absurde par l’absence des Espoirs monégasques, intégrés à la rotation depuis plusieurs semaines, en raison d’un match disputé quelques heures avant à Nanterre. Trop court pour rallier Bercy en métro, ce qui a rendu Yssam Moungalla ou encore Kyllian Michée indisponibles.

Mais malgré tout, Monaco est resté appliqué, sûr de son basket. Si le MSB a largement fait honneur à son statut de force du championnat, les Sarthois ont néanmoins pâti d’un éclat subi juste avant la mi-temps. De deux points après dix minutes, l’écart s’est porté à seize, dans le sillage d’un duo Matthew Strazel – Alpha Diallo en verve (45-29).

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Mais comme toujours, le lion manceau n’a pas lâché l’affaire. Et par l’intermédiaire de ses snipers David DiLeo et Johnny Berhanemeskel, mis sur orbite par un public orange venu en nombre, il est parvenu à enflammer la fin de match (69-65, 33′). L’ascendant n’existait à peine plus, et s’est même inversé, à la faveur de deux flèches de Trevor Hudgins (69-70, 34′).

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La rencontre est alors entrée dans le surnaturel, avec deux équipes se rendant coup pour coup. Jusqu’à ce que Mike James n’appuie encore un peu sur l’accélérateur. L’Américain, qui partira à la fin de la saison, a enchaîné les actions décisives, bien suivi par le capitaine habituel Alpha Diallo sur la ligne des lancers francs.

Monaco s’impose sur le fil, sur un souffle, 87 à 83 face à des Manceaux qui y ont cru jusqu’au bout. Des derniers détails et cafouillages ont eu raison de la folle entreprise mancelle, face à la force de frappe du Rocher, quand bien même diminuée.