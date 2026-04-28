Playoffs NBA - Preview : Les Sixers et Portland doivent réagir, les Knicks se rassurer

Alors que le Thunder a d’ores et déjà validé son billet pour les demi-finales de conférence, d’autres sont encore sur le pont pour tenter d’y parvenir. Ainsi trois matchs du premier tour des playoffs NBA 2026 sont au menu ce mardi, avec des enjeux bien différents. Par ici le programme !

Celtics – Sixers (3-1), Game 5 : Philly doit régler la mire !

La formule est simple pour Philly. Une défaite ce mardi viendrait mettre un terme à leur saison, une fois de plus gâchée par les blessures à répétition et les suspensions de Paul George (2,03 m, 35 ans) et Joël Embiid. De retour lors du match 4 de la série suite à une opération de l’appendicite, le MVP 2024, auteur de 26 points et 10 rebonds, n’a pas suffi à faire plier les C’s d’un excellent Payton Pritchard, auteur de la deuxième meilleure perf’ au scoring en playoffs de l’histoire de Boston avec 32 points dimanche. Bref, les 76ers devront trouver la clé face à une équipe du Massachussetts sûre de sa force avec le retour en forme de Jayson Tatum.

PRITCHARD DELIVERED OFF THE BENCH IN GAME 4! 32 PTS (career-high in a postseason game)

4 REB

5 AST

6 3PM (career-high in a postseason game) Only Kevin McHale (34 on May 17, 1991) has scored more points as a Boston reserve in a postseason game 🤯 pic.twitter.com/4Iv9yDsKPw — NBA (@NBA) April 27, 2026

Limités à moins de 100 points par match sur cette confrontation, les protégés de Nick Nurse vont devoir retrouver des couleurs en attaque. Maladroits depuis les 4 coins du parquet (42,9% au global, 34,6% à 3 points), empruntés dans l’exécution offensive (20,9 assists par match), les Sixers ont bien du mal à se défaire de la défense des Celtics. A l’image d’un Tyrese Maxey (1,88 m, 25 ans) prolifique mais déréglé, trop juste pour faire la différence à lui seul (25,8 points à 40,9% seulement au global). A défaut de retrouver des sensations en attaque, les hommes de Pennsylvanie pourraient bien partir en vacances dès ce soir. Un match à suivre dès 1h00 du matin.

Knicks – Hawks (2-2), Game 5 : New York prêt à reprendre le contrôle ?

Plus serrée qu’attendue par les observateurs, la confrontation entre les Knicks et les Hawks constitue l’une des affiches les plus indécises de ce premier tour. Revenu à égalité dimanche (2-2) grâce notamment au triple-double de Karl-Anthony Towns (2,13 m, 30 ans) et à une défense retrouvée (98 points encaissés, soit le plus faible total concédé par Gotham City sur cette post season) après avoir été crucifiés par deux fois par ATL, les protégés de Mike Brown ont l’occasion de reprendre la main dans la série ce mardi.

Avec le soutien d’un Garden déterminé à retrouver les finales NBA 27 ans après leur dernière apparition, les Knicks partiront avec un avantage indéniable. Mais devront toutefois se méfier des Géorgiens, venus l’emporter au MSG lors du game 2. Des Hawks complètement décomplexés et sans pression aucune alors que nul ne les voyait à pareil fête après l’échec de la greffe Kristaps Porzingis et le trade de Trae Young à la mi-saison. Loin de ses standards dimanche avec 19 points et 3 offrandes, Jalen Brunson devra retrouver son meilleur niveau pour permettre à NY de reprendre de l’air dans un game 5 décisif. Une rencontre dont le coup d’envoi sera donné à 2h00 du matin.

Spurs – Blazers (3-1), Game 5 : San Antonio doit finir le boulot

Les Spurs auront l’occasion de passer un tour de playoffs ce mardi pour la toute première sous l’ère Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans). Rentrés de Portland avec le sentiment du devoir accompli grâce à deux victoires probantes hors de leurs bases, les Texans ont les cartes en main pour plier l’affaire. Sur les ailes d’un Wemby revenu à 100% (si ce n’est plus!) de son protocole commotion cérébrale dimanche (27 points, 12 rebonds et 7 blocks lors du Game 4), les protégés de Mitch Johnson partiront largement favoris lors du match 5 ce mardi.

Largement devant à la pause avec 19 longueurs d’avance sur San Antonio dimanche, les Blazers devront faire montre d’une plus grande force de caractère pour espérer prolonger la série. Et d’un Scoot Henderson, impeccable jusque-là avec 23,3 points de moyenne, plus inspiré.

Henderson on a HEATER ♨️ Scoot is carrying on from his 31-point Game 2 performance in Game 3 with 14 points so far 🔥 pic.twitter.com/8geP3wzlqR — NBA on Prime (@NBAonPrime) April 25, 2026

Héros du match 2 avec 31 unités au compteur pour mener Portland à la victoire, le 2ème choix de la Draft NBA 2023 derrière Victor Wembanyama reste sur un 0 pointé au match 4 (0 point à 0 sur 7 au tir). Bref, à défaut d’un sursaut d’orgueil des Blazers dans le game 5 (3h30 du matin), les Spurs iront rejoindre le vainqueur du duel entre les Nuggets et les Wolves en demi-finale de conférence ouest.