Phil Jackson a posté son premier message sur les réseaux sociaux depuis plus d’un an pour proposer une amélioration du jeu NBA. L’entraîneur légendaire de 80 ans, qui compte 13 titres NBA comme joueur et coach, a relancé une suggestion qu’il défend auprès de la ligue depuis plus d’une décennie.

Cette intervention fait suite aux déclarations de Steve Kerr, ancien joueur de Jackson chez les Bulls et actuel coach des Warriors, qui avait évoqué l’idée d’éliminer complètement la ligne à 3-points. Jackson ne souhaite pas aller aussi loin, mais propose une modification significative de la ligne des tirs primés.

Steve Kerr gives credit to his players, staff and organization after becoming the 4th-fastest coach to 600 WINS! Phil Jackson (805 games)

Pat Riley (832)

Gregg Popovich (887)

Steve Kerr (943) pic.twitter.com/RaFZrE8cam — NBA (@NBA) March 17, 2026

Une uniformisation de la ligne à 3-points pour rééquilibrer le jeu

« Ça fait 15 ans que je demande au comité des règles de la NBA d’élargir la zone derrière la ligne de touche. Le tir dans le corner passerait à 7,3 mètres. », a écrit Jackson lundi sur X. Sa suggestion viserait à rendre la ligne à 3-points uniforme sur tout le terrain et à éliminer les tirs à 6,7 mètres depuis les corners, plus faciles à réussir et particulièrement prisés par les équipes actuelles.

Cette modification pourrait décourager les équipes de s’appuyer massivement sur les attaques basées sur les 3-points qui dominent désormais la ligue. Cependant, l’implémentation ne serait pas simple, car elle nécessiterait d’éliminer des sièges de première rangée dans toutes les salles de la ligue.

Kerr, dont l’avenir à Golden State reste incertain après 12 saisons et quatre titres NBA, avait adopté une position encore plus radicale lors d’un entretien avec The New Yorker cette semaine. « Je ne serai jamais pour un panier à quatre points. En fait, j’envisagerais même de supprimer la ligne à trois points », avait déclaré l’entraîneur.

Ces propos peuvent paraître surprenants venant d’un ancien spécialiste des 3-points comme joueur, qui a également coaché deux des tireurs les plus prolifiques de l’histoire NBA en Stephen Curry et Klay Thompson. Le coach de Golden State avait d’ailleurs aidé Jackson à remporter trois de ses titres, jouant un rôle clé dans le second three-peat des Bulls de 1996 à 1999.

Jackson s’était retiré des projecteurs après son passage raté comme président des Knicks de mars 2014 à juin 2017.