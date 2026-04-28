Le vote est ouvert ! À l’issue d’une deuxième partie de saison riche en révélations, quatre joueurs ont été retenus pour le trophée de meilleur jeune de la phase retour de Betclic ELITE : Mohammad Amini (1,99 m, 21 ans) (Nancy), Bastien Grasshoff (1,98 m, 18 ans) (Le Mans),Lucas Fischer (1,94 m, 21 ans) (Le Portel) et Hugo Yimga-Moukouri (2,03 m, 17 ans) (Nanterre).

Quatre profils, quatre trajectoires

À Nancy, Mohammad Amini a pris de l’épaisseur dans la rotation du SLUC. Titulaire à quatre reprises sur ses 12 matchs disputés lors de la phase retour, l’arrière/ailier a compilé 7,7 points, 4, rebonds et 1,1 interception en un peu plus de 21 minutes de moyenne. Il a notamment signé sa meilleure sortie offensive contre Boulazac, avec 14 points dans une victoire nancéienne.

PROFIL JOUEUR Mohammad AMINI Poste(s): Meneur Taille: 199 cm Âge: 21 ans (26/04/2005) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 7,6 #124 REB 4,1 #55 PD 1,8 #91

Au Mans, Bastien Grasshoff a lui aussi profité de la deuxième partie de saison pour gagner en responsabilités. Utilisé 13 fois, dont 11 dans le cinq majeur, le meneur/arrière a tourné à 8,4 points, 2,3 passes et 1,3 rebond en 16 minutes. Lors de la dernière journée de Betclic ELITE, il a marqué les esprits avec 20 points contre Gravelines-Dunkerque.

PROFIL JOUEUR Bastien GRASSHOFF Poste(s): Arrière / Meneur Taille: 198 cm Âge: 18 ans (01/06/2007) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 8 #111 REB 1,4 #193 PD 2,1 #74

Au Portel, Lucas Fischer a été l’un des jeunes les plus productifs de la phase retour, profitant des nombreux départs et absences de l’ESSM. En 12 rencontres, dont 9 comme titulaire, l’arrière/ailier a affiché 11,5 points, 4 rebonds et 2 passes en 26 minutes de moyenne. Il a également établi son record en carrière en Betclic ELITE avec 23 points contre Le Mans.

PROFIL JOUEUR Lucas FISCHER Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 194 cm Âge: 21 ans (01/08/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 8 #112 REB 2,8 #116 PD 1,5 #110

À Nanterre, Hugo Yimga-Moukouri a confirmé qu’il faisait déjà partie des jeunes Français à suivre de près. Titulaire à 11 reprises en 12 matchs joués sur cette deuxième partie de saison, l’ailier a compilé 11 points et 3,8 rebonds en 19 minutes. Auteur de 21 points contre la SIG Strasbourg, il a aussi remporté à quatre reprises le titre de meilleur jeune du mois cette saison.

PROFIL JOUEUR Hugo YIMGA-MOUKOURI Poste(s): Ailier Taille: 203 cm Âge: 17 ans (03/07/2008) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 8,6 #97 REB 3,7 #70 PD 0,3 #206

Votes ouverts jusqu’au 1er mai

Le public peut désormais départager les quatre nommés. Les votes pour élire le meilleur jeune de la phase retour de Betclic ELITE sont ouverts jusqu’au vendredi 1er mai à 11h et c’est ici que cela ce passe.

Qui succédera au Choletais Aaron Towo-Nansi (1,76 m, 17 ans) élu meilleur jeune de la phase Aller de la Betclic ELITE ?