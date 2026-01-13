Aaron Towo-Nansi élu meilleur jeune de la phase aller de Betclic ELITE

La Betclic ELITE est plus que jamais une pépinière de jeunes talents, tous désireux de se faire une place sur les parquets. Parmi ce gros contingent de jeunes pousses, c’est le plus vert de tous, Aaron Towo-Nansi, seulement 16 ans, qui a été élu meilleur jeune de la phase aller du championnat de France. Le meneur, qui gravit les échelons à vitesse grand V, éclabousse déjà les parquets français de tout son talent avec Cholet, où Fabrice Lefrançois le lance une dizaine de minutes de moyenne par match. Tout d’un grand, pour un jeune adolescent.

Et le meilleur jeune que vous avez élu pour la phase aller est … AARON TOWO-NANSI (16 ans) ! 💎🇫🇷 Une première récompense en #BetclicÉLITE pour le crack du basket français 🫡 pic.twitter.com/UCvdQpy0HB — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) January 13, 2026

Une progression fulgurante

La courbe de progression d’Aaron Towo-Nansi est assez unique cette saison, si bien qu’il suscite des convoitises un peu partout sur le globe. Le jeune meneur a d’abord alterné entre les professionnels et les Espoirs ELITE maugeois, avec qui il a disputé 8 matchs (13,8 points, 2,1 rebonds, 4,1 passes décisives de moyenne). Mais depuis le 6 décembre, Towo-Nansi n’est apparu que sur les parquets de Betclic ELITE et même de Basketball Champions League, validant des passages d’étape très rapides mais avec brio.

PROFIL JOUEUR Aaron TOWO-NANSI Poste(s): Meneur Taille: 178 cm Âge: 16 ans (04/03/2009) Nationalités: Stats 2025-2026 / Espoirs ELITE PTS 13,8 #26 REB 2,1 #130 PD 4,1 #16

Dans une équipe alternant le très bon et le moins bon (9e, 8 victoires pour 7 défaites), chacune des entrées du champion d’Europe U16 à l’EuroBasket fait souffler un vent de fraîcheur à la Meilleraie. Si ses moyennes sont encore peu éloquentes (3,4 points, 0,5 rebond, 0,9 passe décisive), Towo-Nansi a néanmoins disputé les 15 matchs de championnat de Cholet, avec des pics importants sur plusieurs grosses affiches.

Quand le talent n’a pas d’âge 💫 Félicitations à Aaron Towo-Nansi sacré meilleur jeune de la mi-saison 👏#BetclicELITE #Basketball pic.twitter.com/NXG9xfLoyT — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) January 13, 2026

Dans les pas de Mohamed Diawara

Il avait notamment martyrisé la défense de l’ASVEL en décembre dernier, avec 15 points inscrits en première mi-temps à 5/9 aux tirs, 3 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions, pour 16 d’évaluation. C’est peut-être lors de ce match direct face à l’un de ses concurrents légitimes pour le statut de meilleur jeune, Adam Atamna (1,95 m, 18 ans), que Aaron Towo-Nansi a fait la différence.

Avec cette distinction méritée pour son prodige, Cholet réalise le back-to-back dans cette catégorie. L’an dernier à la même époque, c’était son ailier Mohamed Diawara, qui s’épanouit pleinement en NBA à New York désormais, qui avait reçu les faveurs du suffrage. La formation choletaise a décidément toujours du bon.