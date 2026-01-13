Recherche
Recherche
Betclic ELITE

Aaron Towo-Nansi élu meilleur jeune de la phase aller de Betclic ELITE

Betclic ELITE - Déjà responsabilisé dans la rotation de Fabrice Lefrançois à seulement 16 ans, le jeune meneur de Cholet Basket Aaron Towo-Nansi a été élu meilleur jeune de la phase aller de Betclic ELITE.
|
00h00
Aaron Towo-Nansi élu meilleur jeune de la phase aller de Betclic ELITE

Aaron Towo-Nansi a été élu meilleur jeune de la phase aller de championnat de France.

Crédit photo : Lilian Bordron

La Betclic ELITE est plus que jamais une pépinière de jeunes talents, tous désireux de se faire une place sur les parquets. Parmi ce gros contingent de jeunes pousses, c’est le plus vert de tous, Aaron Towo-Nansi, seulement 16 ans, qui a été élu meilleur jeune de la phase aller du championnat de France. Le meneur, qui gravit les échelons à vitesse grand V, éclabousse déjà les parquets français de tout son talent avec Cholet, où Fabrice Lefrançois le lance une dizaine de minutes de moyenne par match. Tout d’un grand, pour un jeune adolescent.

Une progression fulgurante

La courbe de progression d’Aaron Towo-Nansi est assez unique cette saison, si bien qu’il suscite des convoitises un peu partout sur le globe. Le jeune meneur a d’abord alterné entre les professionnels et les Espoirs ELITE maugeois, avec qui il a disputé 8 matchs (13,8 points, 2,1 rebonds, 4,1 passes décisives de moyenne). Mais depuis le 6 décembre, Towo-Nansi n’est apparu que sur les parquets de Betclic ELITE et même de Basketball Champions League, validant des passages d’étape très rapides mais avec brio.

PROFIL JOUEUR
Aaron TOWO-NANSI
Poste(s): Meneur
Taille: 178 cm
Âge: 16 ans (04/03/2009)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Espoirs ELITE
PTS
13,8
#26
REB
2,1
#130
PD
4,1
#16

Dans une équipe alternant le très bon et le moins bon (9e, 8 victoires pour 7 défaites), chacune des entrées du champion d’Europe U16 à l’EuroBasket fait souffler un vent de fraîcheur à la Meilleraie. Si ses moyennes sont encore peu éloquentes (3,4 points, 0,5 rebond, 0,9 passe décisive), Towo-Nansi a néanmoins disputé les 15 matchs de championnat de Cholet, avec des pics importants sur plusieurs grosses affiches.

 

Dans les pas de Mohamed Diawara

Il avait notamment martyrisé la défense de l’ASVEL en décembre dernier, avec 15 points inscrits en première mi-temps à 5/9 aux tirs, 3 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions, pour 16 d’évaluation. C’est peut-être lors de ce match direct face à l’un de ses concurrents légitimes pour le statut de meilleur jeune, Adam Atamna (1,95 m, 18 ans), que Aaron Towo-Nansi a fait la différence.

Aaron TOWO-NANSI
Aaron TOWO-NANSI
15
PTS
3
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
ASV
85 87
CHO

Avec cette distinction méritée pour son prodige, Cholet réalise le back-to-back dans cette catégorie. L’an dernier à la même époque, c’était son ailier Mohamed Diawara, qui s’épanouit pleinement en NBA à New York désormais, qui avait reçu les faveurs du suffrage. La formation choletaise a décidément toujours du bon.

Cholet
Cholet
Suivre

Commentaires

oxc000007b- Modifié
C'est un peu ridicule, 3 points par match à moins de 30% au shoot. Il y a bien meilleur parmi les jeunes du championnat. Attention il est plein d'avenir mais pour le moment il est clairement pas le meilleur jeune. C'est un vote de basketix.
v92000
C'est surtout un choix de mec qui ont pas compris la consigne du trophée :D
cyril68- Modifié
Commentaire supprimé.
v92000
MDR la LNB qui se ridiculise de jour en jour dans sa communication. Le trophée c'est le meilleur jeune sur LE PARQUET pas en prédiction sur qui sera le meilleur dans 10 ans. Et à ce jeu la c'est Faye matin midi soir et même la nuit. Ok il est plus vieux mais c'est pas le debat. Le trophée c'est "qui est le meilleur U21 de ce début d'année". C'est tout.
oxc000007b
Yimga Moukouri est largement devant aussi. On est d'accord ca n'a aucun sens mais la c'est pas de la comm c'est un vote...
cyril68
Quels sont les critères? S'il s'agit d'élire le plus grand espoir du championnat, ça se défend. Si c'est le vote pour le meilleur -21 ans de la phase aller, c'est ridicule...
oxc000007b
Le poste pour le vote de la LNB parle clairement du meilleur jeune de la phase aller en elite pro en présentant les stats en betclic elite uniquement. Donc pour moi pas photo Aaron doit être dernier des 4 mais bon apparemment on regarde meme pas les matchs.
Arthur Puybertier
