Le Thunder a bouclé sa série du premier tour en beauté, s’imposant 131-122 face aux Suns. Une démonstration de force qui propulse OKC directement en demi-finales de conférence Ouest, confirmant leur statut de champion en titre et prétendant au back-to-back.

Shai Gilgeous-Alexander encore décisif dans les moments chauds

SGA a une fois de plus mené la charge avec 31 points à 59% de réussite au tir et 8 passes décisives. L’arrière canadien a offert plusieurs finitions spectaculaires dans la raquette, notamment un lay-up acrobatique face à trois défenseurs en fin de match. Deux jours après ses 42 points du Game 3, le MVP en titre confirme qu’il reste le patron de cette équipe.

Chet Holmgren a parfaitement secondé son leader avec un double-double de 24 points et 12 rebonds, tandis que Isaiah Hartenstein a ajouté 18 points et 12 rebonds, dont 7 offensifs. La paire de pivots a dominé la raquette tout au long de la série, et ce Game 4 n’a pas fait exception.

SGA STARRED IN THE SERIES-CLINCHER! ⛈️ 31 PTS

⛈️ 8 AST Thunder advance to Round 2.

Will play winner of HOU/LAL. pic.twitter.com/QwsHf96jsu — NBA (@NBA) April 28, 2026

Phoenix résiste mais s’incline face au rouleau compresseur

Les Suns ont montré du caractère en première mi-temps grâce à l’adresse exceptionnelle de Collin Gillespie (20 points, 6 paniers à 3-points) et aux 23 points de Dillon Brooks. Devin Booker, auteur de 24 points mais limité à 1/6 à 3-points, n’aura jamais trouvé la clé pour percer la défense du Thunder. Jalen Green a également contribué avec 23 points, mais sa maladresse à longue distance (1/10) symbolise les difficultés offensives des Arizoniens.

Malgré un sursaut en troisième quart-temps qui a permis à Phoenix de revenir à 8 points d’écart, le Thunder a toujours eu une réponse. Alex Caruso (14 points, 3 paniers à 3-points en premier quart) et Ajay Mitchell (22 points, 4/6 à 3-points) ont apporté la profondeur nécessaire depuis le banc pour briser les espoirs adverses.

THE REIGNING CHAMPS EXTINGUISH THE SUNS ⚡ OKC completes the sweep in Phoenix to advance 🧹 pic.twitter.com/g4Vs81Kp3h — ESPN (@espn) April 28, 2026

Un troisième sweep consécutif pour OKC

Cette victoire marque le troisième sweep d’affilée au premier tour pour les champions : Pelicans en 2024, Grizzlies en 2025, et désormais les Suns en 2026. Avec un bilan parfait de 12-0 sur les trois dernières saisons au premier tour, ils confirment ainsi leur domination sur cette phase des playoffs.

Le Thunder attend maintenant de connaître son adversaire en demi-finales de conférence Ouest. Il s’agira très probablement des Lakers, qui mènent 3-1 face aux Rockets. Pour Phoenix, c’est la fin d’une saison réussie au-delà des attentes, mais également une dixième défaite consécutive en playoffs depuis 2023.